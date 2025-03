In ricordo di Eleonora Giorgi, come cambia la programmazione Rai

Dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, la Rai ha deciso di apportare alcune modifiche alla sua programmazione proprio per ricordare l’amata attrice. Per oltre un anno la madre di Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli ha combattuto come una leonessa contro un tumore al pancreas e negli ultimi mesi della sua vita non ha mai smesso di sorridere e sperare in un miracolo.

Il ricordo di Eleonora Giorgi nella programmazione Rai

La Rai ha reso e continuerà a rendere omaggio alla figura di Eleonora Giorgi dedicandole spazi di approfondimento all’interno di programmi e trasmissioni. Lunedì 3 e martedì 4 marzo si è parlato dell’amata attrice tra Rai1 e Rai2, ad Unomattina, Storie italiane, La volta buona, La vita in diretta, Ore 14, Bella ‘Ma. Nella serata di martedì è invece previsto su Rai1 un ricordo a Porta a porta.

Domenica 9 marzo alle 10.45 su Rai 3, anche Timeline dedicherà spazio alla morte di Eleonora Giorgi e all’eco della notizia sui social. Sabato 15 marzo alle 17.30 su Rai 2 il ricordo dell’attrice a La mia metà. RaiPlay le dedica invece la collezione Eleonora Giorgi: sulla piattaforma è possibile rivedere alcune delle più belle interviste della Giorgi e anche alcune fiction in cui è stata protagonista.

Eleonora è infatti apparsa in un episodio di Don Matteo nel 2016 e prima ancora in una puntata di Provaci, ancora prof! nel 2007. Sul servizio streaming della Rai si può riammirare anche tutta la stagione de Lo zio d’America, la fiction del 2002 che l’ha vista protagonista insieme a Christian De Sica, Ornella Muti e Lorella Cuccarini.

Rai Teche ha pubblicato l’antologia Eleonora: nei panni di una diva oltre alla collezione Addio a Eleonora Giorgi. Su RaiPlay Sound, in home page, c’è Addio a Eleonora Giorgi che ripropone, oltre al film cult Borotalco di Carlo Verdone, una raccolta di interviste rilasciate dall’attrice.

Per omaggiare l’attrice e regista anche Rai Storia ha deciso di cambiare la sua programmazione proponendo la trasmissione del 1982 Le vie del successo, curata da Anna Cammarano e Simona Gusberti, in onda mercoledì 5 marzo alle 18.50 e in replica sabato 8 marzo alle 16.30. La giornalista Lietta Tornabuoni intervista Eleonora Giorgi sulla sua carriera e vita privata, anche grazie alle testimonianze di amici e colleghi come il già citato Verdone e Liliana Cavani.

Quando e dove ci saranno i funerali di Eleonora Giorgi

I funerali di Eleonora Giorgi si terranno mercoledì 5 marzo 2025 dalle ore 16 nella chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. A celebrare il funerale sarà il Vescovo Staglianò e si seguiranno le disposizioni fatte dall’attrice che ha sempre lottato con grinta e determinazione contro il tumore. Per il momento non è prevista una diretta televisiva.

La Giorgi non si è mai mostrata fragile, anzi si è sempre fatta portavoce di un messaggio di forza e coraggio nell’affrontare e vivere una malattia terribile che non le aveva tolto la dignità e il sorriso. Proprio Eleonora, in una delle sue vecchie interviste, aveva rivelato di aver già pensato ai suoi funerali affidando le sue volontà ad una cara amica.

“Voglio un servizio eccellente”, aveva detto l’attrice alla sua famiglia e alle amiche più care. Tra i suoi ultimi desideri anche la possibilità di ascoltare due canzoni nel giorno del suo ultimo saluto: “Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here. Voglio una in entrata e l’altra in uscita”.