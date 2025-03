Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il lunedì non è lunedì senza il Grande Fratello. E così, a pochi giorni di distanza dall’ultima eliminazione, il reality torna in diretta con una nuova puntata che determina un’uscita illustre dal programma. La finale si fa sempre più vicina ma una cosa è certa: nessuno dei concorrenti è disposto a lasciar andare proprio adesso che si sta avvicinando la sfida conclusiva. Le nomination però continuano e il pubblico è ancora chiamato a esprimere le propria preferenza riguardo agli inquilini nominati. Ma cosa dicono i sondaggi?

Grande Fratello, chi sono i nominati

Dopo l’eliminazione di Amanda Lecciso, determinata dal televoto da Casa, gli inquilini sono pronti per mettersi nuovamente in gioco di fronte ai telespettatori. E queste sono le ultime settimane in cui i concorrenti potranno dimostrare il loro valore. I primi finalisti sono già stati designati, non senza polemiche: il primo fra tutti è stato Lorenzo Spolverato, mentre la prima donna a volare fino al 31 marzo senza più pensieri è Jessica Morlacchi, che aveva lasciato il gioco per poi rientrare grazie al maxi ripescaggio di gennaio.

I concorrenti in nomination sono cinque: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma. Chiara è stata nominata da Helena Prestes, e con nomination segreta da Javier e Stefania Orlando. La modella brasiliana è stata invece indicata da Zeudi Di Palma e Shaila Gatta. Mattia invece è stato nominato da Chiara. Al televoto anche Maria Teresa Ruta che ha ricevuto la nomination da Jessica, Mariavittoria Minghetti e Tommaso, che nel frattempo si sono anche innamorati.

Cosa dicono i sondaggi

Come ogni settimana, sono i sondaggi a raccontarci cosa potrebbe accadere con il televoto. Al primo posto delle preferenze espresse dal pubblico si stabilisce Helena Prestes, che conquista oltre il 55% dei voti. Segue Chiara Cainelli, che quindi potrebbe ragionevolmente pensare di salvarsi, con il 13,65% delle votazioni in suo favore. Terzo posto per Mattia Fumagalli che invece si ferma al 12% e quindi si ferma in una zona di comfort che potrebbe metterlo al sicuro.

Infine troviamo Zeudi Di Palma all’11,11% e Maria Teresa Ruta con l’8,22%. Potrebbe essere quindi lei a lasciare la Casa, dopo essere rientrata nuovamente e aver ritrovato il pubblico di qualche anno fa. La sua prospettiva è comunque molto cambiata. In questi anni, si è consolidato il rapporto con il compagno Roberto che aveva conosciuto una piccola crisi, ed è anche diventata nonna di due bellissimi nipotini, avuti dai figli Guenda e Gian Amedeo.

I numeri che emergono dai sondaggi sono comunque un’indicazione di massima di quello che potrebbe accadere durante la serata. Non è infatti un mistero che il televoto sia in grado di ribaltare ogni pronostico della vigilia, com’è capitato altre volte. Con la finale in vista, attesa per il 31 marzo, ogni scelta fatta dal pubblico è indicativa di quello che potrebbe succedere durante la diretta. La trasmissione è infatti agli sgoccioli e non verrà prolungata come invece si era pronosticato: chi sarà il vincitore di quest’edizione? Non ci resta che aspettare ancora qualche settimana.