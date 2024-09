Fonte: IPA Jessica Morlacchi

Impossibile non ricordarla nei Gazosa, vero e proprio trampolino di lancio per lei, tanto che in seguito ha scelto di seguire la carriera da solista. L’abbiamo vista in numerosi programmi televisivi, come a Tale e Quale Show, Oggi è un altro giorno al fianco di Serena Bortone e, dal 16 settembre 2024, al Grande Fratello, nel cast Vip. Chi è Jessica Morlacchi: biografia, carriera e curiosità.

Chi è Jessica Morlacchi: la biografia

Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica Morlacchi si fa conoscere dal grande pubblico con i Gazosa, ma, prima della band, ha creato gli Eta Beta (in seguito Zeta Beta). Sa cantare, suonare il basso: la consacrazione arriva nel 2001, quando vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Stai con me (Forever). Nello stesso anno, il tormentone www .mipiacitu, che tutt’oggi ascoltiamo volentieri ricordando quelle estati magiche.

La carriera

Dopo aver raggiunto il successo con i Gazosa, Jessica Morlacchi sceglie di seguire la carriera da solista, lasciando la band nel 2003: nel 2005, torna ancora una volta a Sanremo nella serata dei duetti al fianco di Marco Masini. L’EP da solista risale al 2012 – Amo il sole – e lancia numerosi singoli, come Un bacio senza fine nel 2006, Non arrossire nel 2014, Il mio concetto di tutto nel 2022 o ancora Se m’innamoro nel 2023.

In televisione, partecipa come concorrente a The Voice of Italy nel 2013, a Ora o mai più nel 2019, a Tale e Quale Show nel 2019 e torna a Tale e Quale Show – Il Torneo fino al 2020. Prende parte anche a Natale e Quale – Speciale Telethon nella stagione televisiva 2022/2023 ed è stata un volto fisso in veste di ospite a Oggi è un altro giorno dal 2020 al 2023, al fianco di Serena Bortone. Nel talk show della Bortone avviene un vero e proprio “scandalo”: Memo Remigi è accusato di molestie e viene allontanato dalla Rai e del programma. Il 16 settembre 2024 entra nella Casa del Grande Fratello come concorrente Vip.

Le curiosità

Della vita sentimentale di Jessica Morlacchi, non abbiamo mai saputo molto. La cantante è sempre stata piuttosto riservata: il suo ultimo fidanzato, Davide, era un pasticcere e cioccolatiere, e sono stati insieme fino al 2022. Nei primi anni della sua carriera è stata una star del pop: oggi, al Grande Fratello (reality di cui è sempre stata una grandissima fan), ha ammesso di cercare l’amore. “Si sposano, fanno i figli, vivono degli amori pazzeschi qui dentro. Io finalmente sono arrivata qui, ora vediamo cosa succede”.

Il successo le ha dato sì la notorietà, ma l’ha anche portata ad affrontare un momento difficile come la depressione, di cui ha parlato proprio a Oggi è un altro giorno nel 2021. “Si è rotto qualcosa, forse le scatole, per una vita così piena di responsabilità: eravamo bambini ma abbiamo fatto una vita da grandi. Il mio corpo se ne è accorto, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma io non sapevo riconoscerli. Ho chiesto aiuto e lo psicologo mi disse che ero sotto stress e che mi dovevo fermare un attimo. Il primo attacco di panico l’ho avuto a 15 anni”.