Gilda Di Brino e Jessica Cice, chi sono le vincitrici di The Voice Generations 2026

Dalla provincia di Benevento al trionfo su Rai 1: due amiche, una storia intensa e una vittoria tutta al femminile per The Voice Generations 2026. Ecco chi sono Gilda e Jessica

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Antonella Clerici

Finale in grande stile per The Voice Generations 2026, che su Rai 1 ha chiuso la sua corsa venerdì 27 marzo con una serata piena di musica ed emozioni. A spuntarla sono state Gilda Di Brino e Jessica Cice, due amiche che puntata dopo puntata si sono fatte spazio senza mai strafare, ma arrivando dritte al pubblico.

Le due amiche hanno funzionato fin da subito, portando sul palco un’energia, una sintonia e una presenza scenica senza eguali. Esibizione dopo esibizione si sono fatte notare senza forzature nel programma, arrivando alla finale con naturalezza mostrando tutto il loro talento. Una vittoria meritata che premia non solo le loro voci ma anche il loro legame, uno degli elementi che più hanno colpito chi le ha seguite. Vediamo allora chi sono le due vincitrici del talent condotto da Antonella Clerici.

Chi sono Gilda Di Brino e Jessica Cice

Dietro il successo di Gilda Di Brino e Jessica Cice c’è prima di tutto un legame vero, un’amicizia intensa. Arrivano entrambe dalla provincia di Benevento, ma soprattutto da un rapporto costruito negli anni, fatto di fiducia, affetto e una quotidianità condivisa che le ha rese inseparabili.

Gilda ha 49 anni ed è un’impiegata, Jessica ne ha 29 ed è insegnante di danza. Due vite diverse, due età lontane, ma una sintonia che va oltre le apparenze e che sul palco di The Voice Generations 2026 si è percepita subito. La loro infatti non è solo tecnica ma uno scambio continuo a suon di musica, uno sguardo che basta per capirsi, un modo di stare insieme che non ha bisogno di spiegazioni.

Durante la trasmissione Jessica ha raccontato di vedere in Gilda una figura quasi materna, una presenza stabile e rassicurante che negli anni è diventata un punto fermo. Allo stesso tempo, Gilda ha trovato in Jessica un’energia nuova, più istintiva, capace di spingerla a mettersi in gioco senza paura. Ed è proprio questo equilibrio tra esperienza e freschezza a rendere la loro amicizia e le loro esibizioni così credibili: non ci sono costruzioni forzate ma emozioni che arrivano dirette.

Il trionfo a The Voice Generations 2026

In finale le due donne si giocano tutto con Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics. Una scelta di certo non facile, ma che si rivela vincente. La loro versione è infatti energica, attuale e soprattutto credibile. Il pubblico in studio le premia senza esitazioni portandole alla vittoria contro gli altri finalisti. Un risultato che segna anche il successo del team guidato da Loredana Bertè, che ha creduto in loro fin dall’inizio.

Durante tutto il percorso del talent di Rai 1, le due hanno mostrato una crescita costante. All’inizio qualche insicurezza, poi sempre più sicurezza, fino ad arrivare a una finale giocata con naturalezza e consapevolezza.

Una finale emozionante

La finale non è stata solo una gara canora, ma uno spettacolo vero e proprio, di quelli che tengono incollati allo schermo. Antonella Clerici ha tenuto le redini con il suo stile sempre brillante, mentre i coach si sono divertiti tra frecciatine, battute e momenti diventati subito virali sui social.

Accanto a Gilda e Jessica, anche gli altri finalisti hanno lasciato il segno ma è soprattutto Loredana Bertè a essere stata una protagonista come sempre sopra le righe, soddisfattissima di aver vinto la finale di questa edizione di The Voice Generations. La sua è una vera e propria rivincita su Nek e nel corso della puntata non manca di tirare al collega qualche frecciatina scherzosa.