La prima puntata è quella delle presentazioni. Niente liti, nessun intrigo, al massimo lievi speranze di un futuro flirt. Nella puntata di lunedì 16 settembre, la prima dell’edizione 2024 del Grande Fratello, i concorrenti si sono fatti conoscere dal pubblico che li spierà, 24 ore su 24, per i prossimi mesi. E se la prima impressione è quella che conta, ecco chi ci ha convinto e chi speriamo finisca presto in nomination.

Le NonèlaRai, la sintesi tra Nip e Vip. Voto: 6

“D’improvviso i riflettori si sono spenti e poi…”: è il poi, quello che è successo quando quell’allucinazione collettiva che fu Non è la Rai terminò. Cos’è successo a quelle ragazzine una volta diventate grandi? Ce lo hanno svelato Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, le tre concorrenti riunite sotto l’unico nome di NonèlaRai. Ed è successo che sono diventate tipe come noi, che fanno i lavori che capita per tirare avanti, e che sono contente così. Perché la vita è bella anche fuori dallo schermo. Anche se la loro voglia di rientrarci, in tale schermo, è evidente. Quanto urlano per farsi notare, avremmo dato un voto in più se loro avesse risparmiato qualche decibel.

Tommaso Franchi, tutto già visto. Voto: 4

È giovane, belloccio, muscoloso, simpatico e parla con uno spiccato accento regionale. Racconta di valori antichi e vanta un meraviglioso rapporto con mamma, nonna e qualsiasi donna bazzichi in famiglia. Dice persino di non guardare la tv, che al reality più seguito degli ultimi vent’anni ci è finito per caso. Avete un dejà vu? Pure noi. Tommaso Franchi arriva a interpretare un personaggio già visto e rivisto e, nel suo caso, sembra anche poco verace (a guardare la casa dei genitori l’idraulica sembra più una passione che una necessità).

Jessica Morlacchi, www ci piaci tu (ma non troppo). Voto: 5 e mezzo

Se non l’avesse detto non l’avremmo riconosciuta. Jessica Morlacchi è l’evoluzione della simpatica ragazzina che cantava “www mi piaci tu” assieme ai Gazosa. Oggi è una donna spigliata e spiritosa, romana doc che si diverte a giocare alla Sora Lella – ma Sora Lella dopo il make over. Scherza sulla voglia di trovare un fidanzato, commenta i compagni di gioco con un fare da comica navigata. Apprezziamo la voglia di leggerezza, ma nel complesso il personaggio suona lievemente posticcio. La rimandiamo con possibilità di rifarsi alla prossima puntata.

Shaila Gatta, la rivincita delle Veline. Voto: 7

Lasciamo perdere il finto buonismo e ammettiamolo: le veline, di solito, non fanno grande simpatia. Ogni reality vuole la sua bellissima che, di norma, non è mai anche simpaticissima – per scelta e non di certo per incapacità genetica dell’intera categoria. Ma Shaila Gatta sembra fare eccezione. Circa un metro e mezzo di stacco coscia, fluenti capelli neri, muscoli affusolati che ti fanno venir voglia di tornare a Pilates e un sorriso da pubblicità del dentifricio. È bellissima, ma quasi non te ne accorgi. Perché lei arriva con la felpa, si mette a testa in giù, fa battute e ride da sola. E ci piace già, un bel 7 per lei.

Enzo Paolo Turchi, la storia della tv. Voto: 5

Enzo Paolo Turchi è un maestro della televisione italiana, non bisogna mai dimenticare che è stato colui che ha inventato il Tuca Tuca, spalla fidata di quell’icona immortale di Raffaella Carrà. Dobbiamo ricordarcelo, perché lui non fa che provare a farcelo dimenticare. È un grande ballerino, un talento incontenibile, un uomo sensibile che si è sempre mostrato come un marito affettuoso e un padre devoto per la moglie Carmen Russo e la loro piccola Maria. Ma lui insiste, reality dopo reality, si diverte a scendere dal piedistallo dei più grandi e mischiarsi a ex tentatori e aspiranti influencer. Torna a casa Enzo.