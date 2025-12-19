Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Mediaset Simona Ventura conduce la finale del "Grande Fratello"

Tempo di finalissima per il Grande Fratello: giovedì 18 dicembre è andata in onda l’ultima, decisiva puntata della diciannovesima edizione del reality più spiato d’Italia.

Una serata carica di tensione, colpi di scena ed emozioni forti che ha messo alla prova i 5 finalisti dopo mesi trascorsi dietro la porta rossa, lontani dalla vita reale. Tra verdetti attesissimi, confronti finali e momenti da ricordare (nel bene e nel male), il pubblico ha finalmente scoperto il nome del vincitore. Le nostre pagelle della finale.

Omer vs Jonas, lo scontro definitivo (5)

Non si sono mai amati e non ne hanno mai fatto mistero. Jonas e Omer arrivano allo scontro finale come due avversari stanchi, più rassegnati che realmente pronti a riaccendere la miccia. Dopo mesi di accuse, parole grosse e nervosismi spesso sopra le righe, la resa dei conti della finale ha il sapore di un confronto già visto, ma decisamente meno esplosivo.

Tra abiti eleganti e toni più controllati, il faccia a faccia resta civile, quasi prudente. Omer prova a giustificare le sue uscite più dure attribuendole alla rabbia del momento, in un mea culpa che suona sincero ma anche un po’ tardivo: “Con tutte le liti e le cose successe tra di noi, nella rabbia ho detto che non vorrei che vincesse. Sicuramente pensa lo stesso di me”.

Jonas, dal canto suo, sceglie la strada della riflessione prendendo in parte le distanze dalle frasi più pesanti pronunciate nel corso del programma. Un passo indietro che smorza lo scontro, ma che non porta a una vera riconciliazione: “Con la rabbia sono state dette cose brutte e cattive che magari non avremmo detto”.

Il risultato è un confronto corretto, ma poco memorabile: nessun colpo basso, nessuna vera scintilla. I due ammettono di aver alzato un muro per evitare di tornare a scontrarsi, lasciando al pubblico una morale condivisibile, ma che arriva quando ormai la partita è chiusa: “Quando conoscete qualcuno con cui non andate d’accordo, non provateci a tutti i costi”.

Il risultato dello scontro si vede al televoto: Jonas ha la meglio su Omer, diventando ufficialmente superfinalista.

La magia del Natale arriva al GF (7)

“C’è la neva” intonano le finaliste correndo verso il giardino della Casa: al Grande Fratello, a pochi giorni dal Natale, Simona Ventura gioca la carta più classica di sempre. Neve finta che cade dal cielo, musica festosa e atmosfera da spot natalizio per regalare ai concorrenti, e al pubblico, un momento di leggerezza.

Il tutto è accompagnato da un video celebrativo per i 25 anni del programma: un amarcord che ricorda come il GF, nel bene e nel male, abbia scritto un pezzo importante della storia dei reality show italiani. Operazione nostalgia riuscita.

Ufficio stampa Mediaset

Non manca poi il filmato con i momenti più belli ed emozionanti di questa edizione: una carrellata pensata per colpire dritto allo stomaco che, prevedibilmente, finisce per commuovere i cinque finalisti rimasti in gara. Effetto lacrimuccia assicurato, perfettamente in linea con lo spirito della serata.

Le reazioni di Giulia e Grazia alle sorprese (6)

Tempo di sorprese anche per Giulia e Grazia, entrambe a un passo da un televoto. Emozioni alte, reazioni diverse e risultati altalenanti.

Giulia viene invitata a esibirsi in un balletto prima di incontrare la sua famiglia: un momento leggero e un po’ confuso, che però apre a una reunion familiare riuscita e spontanea. Tra battute e commenti a caldo dei concorrenti come “Ma quanti siete” e “Tuo fratello è un bono”, l’atmosfera si scalda e funziona regalando uno dei momenti davvero naturali della serata.

Anche Grazia finisce al centro delle sorprese con un avvicinamento iniziale piuttosto caotico. Il telefono squilla in Casa, sua madre vuole parlarle, ma nessun apparecchio sembra funzionare. Lei urla, corre, si agita con un entusiasmo che tocca decibel altissimi. Difficile capire dove finisca la felicità genuina e dove inizi lo show televisivo.

Poi però tutto si ferma. Quando finalmente arrivano la mamma e la sorella, l’agitazione lascia spazio a un’emozione diversa, più composta e sincera. L’abbraccio è vero, sentito, e restituisce al momento una dimensione intima che ripaga il caos precedente.

L’arrivo della busta del televoto alza la tensione: a restare nella Casa, in attesa del verdetto finale, è Giulia.

Cristina, Floriana e Ascanio tornano in Casa (9)

Venticinque anni per Cristina Plevani, ventidue per Floriana e ventuno per Ascanio. Una vita fa, eppure sembra passata in un attimo. Un confessionale che oggi appare come una suite, ma che allora era poco più di uno stanzino.

Le urla di Floriana, gli sfoghi di Cristina sulle dinamiche della Casa e le parole d’amore di Ascanio per Katia hanno segnato un’epoca e contribuito a renderli le persone che sono oggi. Durante la finale, i concorrenti più navigati, ormai opinionisti del programma che ha costruito la loro immagine televisiva, rientrano in Casa per confrontarsi con i protagonisti di questa edizione.

Il dialogo non sempre trova una vera sintesi: Jonas torna a confrontarsi con Floriana, senza però riuscire a trovare una quadra; Giulia ringrazia Cristina per il sostegno ricevuto; Anita sottolinea il rispetto che prova nei loro confronti.

Poi il confronto avviene faccia a faccia e i toni diventano più morbidi ed empatici. La finale chiama emozioni gentili, ma anche un po’ di pepe: un elemento che qui finalmente emerge e dà ritmo a un’ultima puntata ricca di momenti emozionanti, ma spesso povera di vere punte. Un ritorno che funziona e giustifica senza troppi dubbi il voto alto.

Anita vince il “Grande Fratello 2025”

Alla fine della serata il cerchio si stringe, ancora una volta. Un ultimo televoto flash mette fine alle esitazioni e assegna la medaglia di bronzo di questa edizione. Al terzo posto si ferma Jonas, che esce dalla Casa a un passo dalla finalissima sfiorando i due gradini più alti del podio.

Restano in gioco solo loro due. Giulia e Anita si ritrovano faccia a faccia dopo mesi di convivenza forzata, dinamiche incrociate e percorsi molto diversi. La tensione è tutta lì, concentrata in pochi minuti che valgono un’edizione intera.

E dopo aver tirato la leva che spegne la Casa, a vincere il Grande Fratello 2025 è Anita.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!