Grande Fratello, Jonas batte Omer a un passo dalla finale: la reazione del pubblico

Jonas e Omer si sono scontrati al televoto per la permanenza in finale: la reazione del pubblico ha confermato il verdetto

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Jonas è superfinalista del GF 2025

Giovedì 18 dicembre la finale del Grande Fratello è iniziata nel modo più duro possibile. Jonas e Omer, che nella Casa si sono sempre sopportati poco e hanno spesso dato vita a scontri e incomprensioni, si sono ritrovati uno di fronte all’altro in un confronto diretto che ha lasciato pochissimo spazio ai margini.

Entrambi arrivati in finale, entrambi convinti di meritare quel posto fino all’ultimo. Ma il televoto di inizio puntata ha ribaltato tutto costringendo uno dei due a fermarsi proprio sul più bello.

Jonas contro Omer: l’uscita a un passo dal televoto finale

Tra le relazioni più o meno forti costruite in questa edizione del Grande Fratello, quella tra Jonas e Omer non è mai stata delle più rosee. I due concorrenti sono arrivati alla finale senza mai costruire un vero rapporto tra tensioni costanti e una convivenza segnata più dai contrasti che dalla complicità.

Per entrambi, lo scontro diretto al televoto ha rappresentato una prova definitiva: vincere poteva significare confermare il proprio percorso, perdere avrebbe voluto dire uscire a testa alta dopo mesi di permanenza nella Casa.

Il verdetto del televoto, come sempre insindacabile e arrivato a inizio puntata, ha parlato chiaro: secondo il pubblico il concorrente meno meritevole della finale è stato Omer. Una scelta che è sembrata condivisa anche dal pubblico in studio che, appena Simona Ventura ha pronunciato il suo nome, è esploso in un boato di tifo per Jonas che si è preso il suo posto tra i superfinalisti accanto alla sua Anita.

Le sorprese prima dell’eliminazione

Prima del verdetto finale, per i due nominati l’atmosfera si è alleggerita grazie ad alcune sorprese. Jonas ha ricevuto la visita di suo papà, entrato nella Casa per fargli un ultimo in bocca al lupo. Un momento fatto di abbracci e sorrisi, durante il quale i due hanno anche scherzato con Simona, ricordando ciò che li accomuna, come la passione per la Lazio.

C’è stato poi spazio per le presentazioni: Jonas ha chiamato Anita per farle conoscere suo padre, che ha commentato: “Sei molto bella, intelligente e di carattere. Hai trovato pane per i tuoi denti”. È stato proprio il papà di Jonas a sottolineare come l’esperienza vissuta nella Casa sia stata, a tutti gli effetti, una vera convivenza, ricordando però che la prova più importante inizierà fuori.

La distanza, con Jonas a Roma e Anita a Milano, è rimasta un nodo da sciogliere, anche se Jonas ha lasciato intendere di essere pronto a valutare un possibile avvicinamento. Un’ipotesi confermata dallo stesso padre, che ha parlato delle opportunità che Milano potrebbe offrirgli.

Anche Omer ha ricevuto una sorpresa prima del verdetto del televoto. Simona lo ha chiamato alla porta rossa, dove ha trovato un barattolo pieno di bigliettini con pensieri e messaggi scritti per lui durante il percorso nella Casa. La sorpresa più significativa è arrivata però nel tugurio, dove ha potuto riabbracciare sua mamma, Shirin, volata per la prima volta in Italia per rivedere il figlio dopo un anno e mezzo. Un momento che ha emozionato anche lo studio, con Simona Ventura che ha commentato dolcemente: “Per i figli faremmo qualunque cosa”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!