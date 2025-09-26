Jonas Pepe, chi è il concorrente del Grande Fratello “scomparso”

Jonas Pepe è il concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura, finito al centro di un vero e proprio giallo. Ma che fine ha fatto?

Il Grande Fratello di Simona Ventura non è ancora iniziato, ma sta già facendo discutere. In questi giorni infatti è nato un vero e proprio giallo intorno a Jonas Pepe, concorrente dello show che sarebbe scomparso dai social del programma dopo la presentazione ufficiale. Una stranezza che ha allarmato i fan della trasmissione, che hanno creato numerose ipotesi sulla vicenda.

Chi è Jonas Pepe

Il Grande Fratello inizia il 29 settembre, ma Simona Ventura ha già cominciato a presentare i suoi concorrenti. Fra loro c’è Jonas Pepe – nome completo Mattia Jonas Pepe – un ragazzo esperto di arti marziali e con uno spirito ribelle. Jonas, come ha raccontato la presentatrice, è uno studente universitario e ha un carattere piuttosto forte, poco incline alla diplomazia. Per questo nella Casa di Cinecittà potrebbe fare scintille con gli altri concorrenti del reality.

Il nome di Jonas come concorrente del GF era stato fatto sui social e nel video in cui non venivano rivelati i volti dei protagonisti dello show. Nei giorni scorsi la Ventura aveva presentato le storie di Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. La clip in cui si parla di Jonas però sarebbe stata rimossa, scatenando moltissime ipotesi al riguardo.

Secondo quanto riportato da Fanpage, la partecipazione del concorrente al reality non sarebbe a rischio. La clip sarebbe stata rimossa semplicemente per motivi tecnici dopo la scelta di svelare cinque e non sei indizi riguardo ai personaggi che prenderanno parte allo show.

Il Grande Fratello di Simona Ventura

Nel frattempo cresce l’attesa per il Grande Fratello guidato da Simona Ventura. A dare le prime anticipazioni è stata proprio la conduttrice che, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha raccontato come sarà lo show che avrà come protagoniste persone comuni e non vip come era accaduto in passato. Una sorta di ritorno alle origini che vedrà al timone proprio Super Simo, pronta a raccogliere la sfida.

“È diverso, gli sconosciuti forse hanno meno malizie, sono meno abituati alle telecamere – ha confessato la presentatrice -. Questo è un cast molto forte, con personaggi che hanno storie importanti alle spalle, belle da raccontare. Li definisco salmoni controcorrente, perché sono tutte persone che non hanno seguito la scia, la via più facile, non si sono adagiate nella comfort zone. Sarà un Grande Fratello molto leggero, divertente”.

La Ventura ha poi fatto un parallelismo fra il Grande Fratello e il Sanremo 2004 che fu guidato proprio da lei. “È stato il più difficile della storia – ha confidato -, oggi mi viene riconosciuto essere stato unico nel suo genere: non c’erano i cantanti perché le case discografiche boicottarono la manifestazione. In pratica fu un Festival antesignano dei talent, pieno di sconosciuti. Infatti ha vinto l’unico conosciuto, Marco Masini, che non aveva un contratto discografico per ragioni vergognose, dicevano portasse sfortuna. È stata una settimana di passione ma alla fine abbiamo salvato il Festival. In fondo sono passati 21 anni ma la gente se lo ricorda ancora”.

Accanto a Simona Ventura, per commentare le vicende del GF, ci saranno tre opinionisti d’eccezione: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, ex protagonisti delle prime edizioni del programma.