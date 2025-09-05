Il Grande Fratello di Simona Ventura guarda al passato: cosa sappiamo (finora)

IPA Il GF di Simona Ventura torna al passato

La diciannovesima edizione del Grande Fratello segna un momento di svolta per il reality show più longevo della televisione italiana. Con l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione, definita da Pier Silvio Berlusconi “una che sa fare quel mestiere lì”, sembra esserci tutta l’intenzione di attuare una piccola “rivoluzione” e riportare il programma alle sue origini, quando si nutriva di volti ignoti e gente comune. Missione compiuta? Sì, a giudicare dalle indiscrezioni accumulatesi in questi ultimi mesi. E dal 29 settembre il pubblico vivrà su Canale 5 un vero e proprio ritorno al passato.

Le nuove regole sui casting

Sappiamo già che il format è stato profondamente ripensato, affidando a Simona Ventura la conduzione di un Grande Fratello con protagonisti solo ed esclusivamente concorrenti non famosi. Contestualmente, i casting avrebbero detto addio ai soliti influencer o sedicenti tali, così come ai cercatori di fama o ai rimasugli di altre glorie quali Temptation Island e affini.

Su Canale 5 dovrebbero arrivare, dunque, dei perfetti sconosciuti con la loro vita e le loro esperienze. E, altra cosa non da poco, i concorrenti non dovrebbero essere più di 10 o 12, senza sorprese di new entry a metà gara o poco prima di tagliare il traguardo.

Nessun contatto esterno

Le nuove regole del GF si concentrerebbero anche sulla gestione stessa dei concorrenti nel corso del gioco. Chi ha seguito le edizioni più “antiche” del reality show, sa bene quanto fosse complicato per chi partecipava restare rinchiuso in una casa con persone mai viste prima.

Ma era proprio questo a rendere il gioco interessante, oltre che difficile. Questo come il fatto di non poter avere assolutamente contatti esterni, salvo casi particolari. L’unico modo per avere accesso al mondo fuori era perdere al televoto e uscire dalla Casa (ma sul serio, senza alcun reintegro). Stando alle ultime indiscrezioni, quest’anno finalmente si tornerà a questa situazione, certamente più spiacevole per i concorrenti ma decisamente allettante per il pubblico.

Il televoto solo via SMS

Maggiore rigidità anche per quanto concerne il televoto che, specialmente nel corso dell’ultimo GF condotto da Alfonso Signorini, ha causato non pochi problemi, oltre che parecchio imbarazzo. Alcune fanbase – con tanto di profili fake e persino bot – hanno scatenato letteralmente delle crociate sui social, per sostenere dei concorrenti a scapito degli “avversari” e persino dei detrattori o di chi semplicemente sosteneva un pensiero opposto. Un gioco dovrebbe restare tale, non diventare un crescendo di tossicità.

Così, per questa nuova edizione dal sapore vintage, la Ventura dovrebbe limitarsi a lanciare il televoto telefonico tramite SMS, eliminando il voto “virtuale” tramite sito web.

Addio tempi biblici

Considerate tutte le novità precedenti, dal numero ridotto di concorrenti all’impossibilità di reintegro una volta perso al televoto, un’altra bella notizia è giunta alle orecchie degli appassionati di Grande Fratello: non durerà sei mesi, come successo con Signorini. Il nuovo GF non dovrebbe esser più lungo di 80-100 giorni, finalmente.

La rivoluzione di Super Simo arriverà, con tutte queste novità? Per avere la conferma dovremo attendere fino al 29 settembre, quando andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello su Canale 5.