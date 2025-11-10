Grande Fratello, Anita e Jonas già innamorati: “Sto provando qualcosa di importante”

Anita e Jonas dopo il bacio (a sorpresa) al Grande Fratello sono già innamorati. Ma i dubbi non mancano.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Cosa sta succedendo fra Anita e Jonas? Mentre gli inquilini si interrogano sul futuro della coppia e i fan del Grande Fratello si dividono, i due sembrano sempre sempre più legati, tanto da arrivare a confessare sentimenti importanti.

Il bacio fra Jonas e Anita al Grande Fratello

Ma andiamo con ordine. Jonas e Anita si sono scambiati un bacio di fronte alle telecamere solo qualche giorno fa dopo che i fan che li sostengono avevano fatto passare sopra il cielo della Casa del GF un aereo con uno striscione. Nei giorni precedenti Anita, tornata nel reality dopo aver subito un terribile lutto, aveva confessato di sentirsi vicina a Jonas, ma era apparsa riluttante all’idea di iniziare una relazione.

La vicinanza fra i due non era sfuggita agli inquilini e all’occhio attento delle telecamere. “Prima parlavamo un’ora ogni tanto, dopo la clip ci siamo sbloccati. Dalla clip a, però, fammi passare del tempo”, aveva spiegato Anita a Jonas. Lui però aveva replicato: “Ma perché la fai così difficile? Mi innervosisco, mi nascondi le cose o hai paura di dirmele. Mi hai dato cinque pali, mi scateni emozioni, accentui quello che già provo. Sono contento perché ci sei tu, ti vorrei baciare”.

Chiacchierando con Domenico D’Alterio, Jonas non aveva negato di avere un interesse forte nei confronti della coinquilina: “È nato qualcosa, pure bella importante. Lei è affettuosa, mi piace, è una ragazza che merita”.

A riunirli, alla fine, sono stati i fan che hanno deciso di far volare un aereo con un messaggio proprio sopra la Casa. “J+A, il caso non esiste”, hanno scritto sulo striscione che parlava del legame fra Jonas e Anita. Un gesto che ha spinto i due ha dare voce ai loro sentimenti, portandoli a baciarsi teneramente. “Lo hanno visto prima loro di noi”, ha commentato Anita. Poco dopo i gieffini si sono lasciati andare a coccole e carezze sul divano.

Un legame che, a quanto pare, è diventato forte in pochissimo tempo. “Sto provando una cosa nuova all’interno di un’esperienza nuova”, ha detto Jonas, confessando ad Ivana di provare un sentimento forte per Anita.

Il commento di Grazia Kendi

“Ci sono voluti mille euro”, ha ironizzato Grazia Kendi, parlando del bacio fra Jonas e Anita, arrivato dopo lo striscione pagato dai fan. Un avvicinamento che si è verificato dopo che per settimane si era parlato di una possibile love story proprio fra Grazia e Jonas Pepe.

Nel corso della puntata del Grande Fratello, tramite alcuni video svelati da Simona Ventura, Grazia aveva scoperto che Jonas Pepe era convinto lei provasse un forte interesse nei suoi confronti. Un comportamento e supposizione che l’avevano fatta infuriare.

“Le uniche insicurezze che ho sono l’amore e l’affetto che ricevo – aveva detto durante un confronto con il gieffino -. Sono affezionata a te anche se tu non mi hai dimostrato affetto, non ho interessi nei suoi confronti altrimenti non avrei discusso con te in puntata. A me non frega nulla di nessuno, se non di alcune persone che mi scelgo. Io non pretendo che tu provi gli stessi sentimenti per me”.

