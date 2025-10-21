Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Una puntata decisamente emotiva, quella del 20 ottobre del Grande Fratello. Non poteva essere altrimenti, considerando il ritorno in casa di Anita dopo il grave lutto subito. Ignorando le critiche social, la giovane ha rimesso piede in Casa, spiegando le proprie ragioni e riabbracciando la sua seconda famiglia, come l’ha definita.

Il ritorno di Anita. Voto: 8

Serve un enorme coraggio nell’essere onesti come lo è stata Anita. Ha infatti scelto di seguire il proprio istinto e fare ritorno al Grande Fratello. È ben consapevole delle critiche subite online. In tanti le hanno detto che, nonostante la morte di sua madre, lei stia pensando unicamente alla vittoria potenziale del reality. Con una storia tanto commovente, del resto, alcuni utenti senza scrupoli la vedono già proiettata in finale.

La verità però è un’altra e la chiarisce la diretta interessata. È tornata per poter chiudere il mondo fuori. Ha bisogno di una bolla e di un gruppo che le faccia da scudo. La Casa sarà per lei un’area di terapia. Al netto delle telecamere, infatti, qui potrà ignorare per un po’ la quotidianità esterna, ovviamente stravolta, riuscendo passo dopo passo ad accettare il vuoto gigantesco lasciato dalla sua mamma.

Il triangolo per Rasha. Voto: 6

Il gioco deve andare avanti e in un attimo ci si ritrova a parlare di un triangolo amoroso, dopo il tema decisamente serio che ha dato inizio alla puntata. Rasha deve decidere tra Francesco e Omer.

Il King Rana è certo delle proprie chance e del proprio metodo di seduzione. Vediamo svariate clip in merito e alla fine è proprio lui a risultare in vantaggio. Il motivo? È premuroso e dà alla giovane le attenzioni che desidera.

Omer si gioca diversamente le proprie carte. Mantiene le distanze e prova a fare il bello e tenebroso. Il risultato è però molto scarso. Ecco cosa pensa di lui Rasha: “Fa solo docce. (…) Pensa alle sue fan fuori, invece il King pensa a me”.

Gli ormoni di Jonas. Voto: 4

Se il triangolo per Rasha è evidente e sotto gli occhi di tutti, in termini di ormoni c’è chi naviga nell’ombra. Si tratta di Jonas, che ammette: “Mi sento un po’ mister confusione. Ci sono queste belle ragazze e mi piacerebbe conoscerle tutte”.

Arriva però una serie di critiche, più o meno forti, nei suoi confronti. Grazia ci tiene a sottolineare che “chi troppo vuole, nulla stringe”. Pensava d’essere la preferita e invece è risultata essere il “piano B”.

Cristina lo invita a farsi meno “masturbazioni mentali”, mentre Giulia ci tiene a dire che a lei non piace. Sonia fa il tifo per lui: “Vai sereno e cerca di sedurle come sai fare tu”. Floriana è invece dura e ritiene debba abbassare un po’ la cresta e mostrare umiltà.

Ascanio lo difende, sottolineando come tutti abbiano avuto 24 anni e l’ormone impazzito. Ci sta che una mattina te ne piaccia una e quella seguente un’altra, spiega: “Devi però stare attento a come parli”.

Il vero volto di Jonas. Vota: 0

È vero, tutti abbiamo avuto 24 anni, l’emotività priva di regole ecc. Jonas però non deve fare semplicemente attenzione a come parla. Deve rivedere del tutto il proprio atteggiamento. Quando crede di non essere collegato con lo studio, si scaglia contro Grazia in malo modo.

“Ma che c***o ti guardi? Stai muta!”. Un’aggressività che non può passare inosservata. Interviene immediatamente Simona Ventura, che mette il giovane al proprio posto: “Modera le parole”. Immediate le scuse, come un bambino scoperto a fare qualcosa che non doveva. Ecco, forse il principale problema di Jonas non è l’ormone ma la maturità mentale ed emotiva.

Jonas (quasi) piange. Voto: 3

C’è anche un terzo atto per Jonas, che entra in crisi e (quasi) piange dopo quanto accaduto con Grazia. Simona lo chiama in confessionale e lo spinge a tirare fuori tutto. Il ragazzo spiega d’essere “una persona con dei valori precisi e tutte queste cose le odio. Se poi passo per questa persona qua che non sono, vado oltre i miei valori”.

Simona Ventura sottolinea come non sia crollato il mondo. Si chiede scusa e si va avanti, gli spiega. Lui ci tiene a dire d’avere un rispetto enorme per la donna in sé e “ho fatto uno scivolone”. Sonia lo difende ancora: “Sei giovane. Modi e buone maniere le imparerai”. Simona lo invita a non mollare e lui, ironico: “Macché mollare. Tra un paio d’anni lo conduco il Grande Fratello”.

La storia di Ivana. Voto: 8

In settimana Ivana ha confessato a Grazia e Giulia il proprio percorso di transizione. Orgogliosa di sé, ha ribadito di non dover chiedere il permesso a nessuno per esistere.

Ha voluto fortemente entrare al GF, nella speranza di convincere anche un solo genitore con un figlio che vorrebbe vivere la sua stessa storia ad ascoltare e capire tale esigenza.

La produzione le regala un incontro speciale con suo marito Tony: “Ti sei liberata di questo mostro, brava. Sono orgoglioso di te”. Lacrime e abbraccia e poi una raccomandazione ironica che sa di sana gelosia: “Non mettermi le corna”.