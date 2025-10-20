Grande Fratello, il discorso commovente di Anita dopo il lutto: “Perché sono tornata”

Tanta critiche sui social ma lei ha scelto di ignorare tutti e seguire il proprio istinto e i consigli della mamma

Anita Mazzotta è tornata al Grande Fratello e, pur essendo stata al di fuori e avendo letto o sentito di tutto, ha totalmente ignorato le voci altrui. È concentrata su di sé, su ciò che sua madre avrebbe voluto e su tutto quello che potrebbe aiutarla in questo momento atroce.

Riflettendo, ha deciso che il GF poteva essere una medicina (o quantomeno un palliativo). Non curativa, perché non ne esistono, ma abbastanza efficace da consentirle di navigare il mare di dolore e lacrime in cui si ritrova.

Una seconda famiglia

Simona Ventura ha ufficialmente annunciato il ritorno di Anita in gioco. È una concorrente a tutti gli effetti ma, come sappiamo, la produzione non l’ha mai esclusa. Le è stato dato tutto il tempo per prendere una decisione, con il suo ruolo e letto ad attenderla, se avesse voluto.

Ha scelto di cogliere quest’opportunità e ha superato la porta rossa, lasciando tutti basiti. Tante le smorfie di dolore sui visi delle sue amiche, ma non solo. Tutti immobilizzati a causa del freeze, in attesa di poter scattare ad abbracciarla, come poi hanno fatto.

Prima di ciò, spazio ad Anita per poter loro parlare dal cuore. Si è tanto legata a tantissimi dei suoi coinquilini e a Simona Ventura ha confermato d’aver trovato una seconda famiglia. Ecco uno dei motivi per i quali ha scelto di rifugiarsi qui.

Il discorso in Casa

“Mi siete mancati. (…) Sono qui per dirvi due cose. Come avete saputo, mamma non c’è più. Il sabato che mi avete visto andare in confessionale, mi ha salutato. Vi chiedo scusa se sono passati così tanti giorni e vi ho fatto sapere così tardi cos’è successo. Ho chiesto di tornare perché, può essere comprensibile o meno come scelta, ma tutti voi lo sapete che è una promessa. Era una volontà sua e mia, e al momento, per quanto sembri assurdo, l’unica cosa che volevo era rinchiudermi in questa bolla, con tutti voi, e non pensare al fuori. Voglio pensarci più avanti”.

Ecco la risposta indiretta a tutti quelli che possono aver pensato male di lei. Online, come sappiamo, in tanti danno libero sfogo al proprio giudizio non richiesto, senza soffermarsi sulle conseguenze.

In questo caso alcuni hanno ipotizzato che il suo ritorno sia stato spinto dall’idea che questo dramma possa consegnarle la vittoria e il premio in denaro. Qualcosa di spregevole. Anita, come spiegato poi da Sonia Bruganelli, ha solo bisogno di una pausa prolungata. Di un’area in cui poter guarire, circondata dagli affetti e, perché no, da distrazioni. Un luogo sicuro in cui soffrire e tentare di accettare l’idea di una vita totalmente diversa.