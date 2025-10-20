Un lutto devastante e la scelta di rientrare nella casa del GF: ecco perché ha scelto di tornare in gioco

Anita Mazzotta sta sperimentando un dolore che non ha paragoni. L’attuale concorrente del Grande Fratello ha annunciato via Instagram la morte di sua madre. Sul suo account ha pubblicato un messaggio molto toccante, che ha raggiunto spettatori e compagni d’avventura.

All’interno della Casa del GF si era già intuita la gravità della situazione, quando lo scorso 11 ottobre la donna aveva improvvisamente abbandonato il gioco, superando la porta rossa e dimenticando tutto ciò per entrare purtroppo in un tunnel oscuro. Dopo giorni di silenzio, Anita ha scelto di rientrare e, come svelato, accadrà stasera 20 ottobre.

Il messaggio di Anita

È impossibile tentare di racchiudere l’amore e il dolore di una figlia che ha perso sua madre in poche parole online. Dopo giorni di silenzio e riflessione, però, Anita ha deciso di pubblicare un omaggio intriso di riconoscenza.

“Eri tu ad aiutarmi. Ora non so più cosa sia giusto o sbagliato. Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te. Ti devo tutto”.

Una promessa, quella di non dimenticare. La memoria, infatti, che tanto ci distrugge in questi momenti, ci rassicura e consola in seguito. Anita continuerà a vivere per lei, che è stata la sua forza in ogni momento difficile. Una madre sempre presente e amorevole. Un esempio che non svanirà mai.

Il rientro in Casa

Gli autori del Grande Fratello hanno ovviamente dato ad Anita tutto il tempo necessario per prendere una decisione consapevole, non dettata dall’emotività del momento. Dinanzi a certi eventi drammatici, infatti, non esiste palinsesto che tenga. Hanno atteso che fosse lei a fare la propria mossa, contattandoli e svelando d’aver scelto di rientrare.

Non è mai stata esclusa dal gioco ma, ovviamente, è stata tirata fuori da ogni dinamica di nomination e televoto. Stasera, 20 ottobre 2025, potrà riabbracciare il gruppo dei “reclusi”, che l’attende con calore. Ci saranno reazioni cariche di emozione e, c’è da crederlo, anche qualche critica online.

Nessuno può però sapere come si sarebbe comportato nelle sue scarpe. La realtà, probabilmente, è che ora lei veda nel GF la chance di omaggiare sua madre dinanzi a tutta Italia: “Tutto ciò che farò, sarà per te”.

Rientrerà, dunque, con un nuovo spirito, dando la chance alla trasmissione di affrontare una tematica complessa come il lutto. Nello specifico quello che ci porta via un genitore troppo presto. Emozioni reali che travolgeranno la Casa e gli spettatori. Ci si attende che Simona Ventura, con la sensibilità dimostrata in altre circostanze, come quando si è parlato di violenza subita, saprà muoversi con tatto in questo terreno spinoso.