Grande Fratello, anticipazioni del 20 ottobre: sorprese in diretta e un nuovo ritiro

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ufficio Stampa Mediaset Simona Ventura al Grande Fratello

Quarta puntata del Grande Fratello 2025, in onda stasera su Canale5. Nonostante il calo preoccupante degli ascolti, il reality show più longevo della televisione italiana continua a tenere banco, soprattutto per le dinamiche sempre più tese tra i concorrenti e per le scelte imprevedibili della nuova padrona di casa, Simona Ventura. Una conduzione tutta sua, che tenta di restituire al programma lo spirito originario, quello dell’osservazione sociale più che dello scontro televisivo.

Grande Fratello, le anticipazioni del 20 ottobre

Lunedì 20 ottobre, in prima serata su Canale5, nuovo appuntamento con il reality condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio, come di consueto, ci saranno gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, tutti volti legati alla storia del programma, oggi chiamati a commentare le dinamiche di questa venticinquesima edizione.

La puntata promette forti emozioni e diversi momenti di confronto. In primo piano ci sarà Ivana, che con grande coraggio ha condiviso con i coinquilini e con il pubblico il suo percorso di transizione. Questa sera vivrà un incontro molto atteso con il marito, che ha qualcosa di importante da comunicarle: un momento delicato, che si preannuncia tra i più emozionanti della serata.

Attesa per il televoto flash

Non mancheranno i risvolti sentimentali: Rasha sarà infatti al centro di una contesa amorosa che coinvolge Omer, Francesco e… Jonas. Un insieme di attenzioni, gelosie e sguardi incrociati che sta già dividendo la Casa e il pubblico, riportando il reality verso quelle dinamiche relazionali che da sempre alimentano curiosità e dibattito.

A rendere la serata ancora più incerta, è attesa una eliminazione a sorpresa: un televoto flash decreterà chi dovrà lasciare immediatamente la Casa, aggiungendo tensione a una puntata che si annuncia ricca di svolte.

Ma non è tutto. Nel corso della diretta ci sarà anche un grande ritorno: quello di Anita Mazzotta, costretta nei giorni scorsi ad abbandonare il gioco per gravi motivi familiari. La concorrente ha inoltre annunciato la morte della madre, molto malata già prima del suo ingresso nella Casa in cui farà ritorno proprio stasera.

Un’ospite d’eccezione e nuove tensioni

A impreziosire la puntata, l’arrivo in studio di Sonia Bruganelli, ospite d’eccezione e osservatrice attenta del mondo dei reality. Già opinionista per Alfonso Signorini, l’ex moglie di Paolo Bonolis è prossima alla pubblicazione della sua autobiografia – Solo quello che rimane – in cui racconta molto di sé, di certo molto più di quello che conosciamo di lei.

Sul fronte del gioco, il televoto di questa settimana – non eliminatorio nella sua forma tradizionale – servirà a decretare il concorrente più amato. In nomination Francesco Rana, Omar “Bena” Benabdallah, Grazia Kendi e Giulia Soponariu. Il meno votato sarà automaticamente il primo candidato alla prossima eliminazione, mantenendo alta la tensione fino alla fine.

Quando e dove seguire il Grande Fratello

L’appuntamento è per stasera, alle 21,20 su Canale5 e in contemporanea su Mediaset Infinity. La diretta continua h24 su Mediaset Extra, mentre su La5 sarà possibile rivedere i momenti principali in notturna. La puntata sarà visibile anche nei giorni successivi alla messa in onda e anche sui social, dove ogni lunedì vengono condivisi gli highlights della puntata.