Sondaggi Grande Fratello del 20 ottobre, chi sarà il primo candidato all’eliminazione

Ultime ore quelle trascorse nella Casa del Grande Fratello, scandite da tensioni, strategie e attese. Con il televoto ancora aperto, i sondaggi del 20 ottobre delineano uno scenario piuttosto chiaro ma non privo di sorprese. Secondo le rilevazioni più recenti, il concorrente Francesco Rana sembra godere di un vantaggio significativo, mentre Omar Bena Benabdallah appare in seria difficoltà, con percentuali che lo collocano in fondo alla classifica.

Grande Fratello, i sondaggi del 20 ottobre

Attualmente, le proiezioni indicano che Francesco Rana raccoglie il 31,64% delle preferenze, una percentuale che conferma il suo crescente consenso tra il pubblico. Il suo percorso nella Casa è stato costante, privo di eccessi ma caratterizzato dall’interessamento verso Donatella con il quale sembra aver conquistato la fiducia di molti spettatori.

Dietro di lui, a breve distanza, si colloca Giulia Soponariu, con il 28,09%. La giovane concorrente, spesso protagonista di dinamiche anche contraddittorie, divide il pubblico: da un lato è apprezzata per la sua spontaneità, dall’altro viene criticata per alcune uscite giudicate impulsive. Nonostante ciò, la sua capacità di mettersi in gioco e di mostrare anche le proprie fragilità la mantiene saldamente tra i volti più discussi e seguiti del programma.

Di poco inferiore è la percentuale di Grazia Kendi, al 27,24%, segno di un equilibrio quasi perfetto con Giulia. Grazia, che sulle prime era apparsa più defilata, si è poi lasciata andare e ha discusso praticamente con tutti. Ha fatto commuovere la conduttrice Simona Ventura e si è anche un po’ innamorata di Mattia Scudieri, che però è già impegnato. La sua posizione resta incerta: bastano poche variazioni nei voti per invertire completamente la classifica intermedia.

Ben più distante risulta Omar Bena Benabdallah, fermo al 13,03%. Il concorrente sembra pagare il prezzo di alcune incomprensioni e di un carattere talvolta percepito come troppo riservato. Nonostante alcuni momenti di simpatia e sincerità, Omar fatica a emergere in un gruppo in cui le dinamiche emotive e relazionali diventano sempre più determinanti. Se il trend dovesse essere confermato, potrebbe essere proprio lui a dover abbandonare la Casa nella puntata di questa settimana.

Cosa potrebbe succedere col televoto

In sintesi, il televoto del 20 ottobre appare ancora aperto tra i primi tre concorrenti, racchiusi in una manciata di punti percentuali. Ma il distacco di Omar sembra difficilmente colmabile senza un’improvvisa mobilitazione dei suoi sostenitori. Il Grande Fratello, come sempre, resta imprevedibile: le alleanze cambiano, le percezioni del pubblico si modificano da un giorno all’altro e basta un singolo episodio per ribaltare ogni pronostico.

Per il momento, però, la situazione è chiara: Francesco domina, Giulia e Grazia inseguono, Omar rischia seriamente l’eliminazione. E il pubblico, ancora una volta, sarà l’unico vero arbitro del destino dei concorrenti. Intanto, oltre al primo eliminato Giulio Carotenuto, la Casa ha visto uscire anche altre due concorrenti ma per motivi personali. La prima ad abbandonare il gioco è stata Anita Mazzotta, che ha lasciato per gravi motivi familiari, e Francesca Carrara, che ha comunque lasciato che il figlio Simone – col quale aveva iniziato la sua avventura – proseguisse il gioco all’interno degli Studi Lumina. Ma chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione?