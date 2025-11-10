Sondaggi Grande Fratello del 10 novembre, chi rischia l’eliminazione

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Simona Ventura

Stasera, lunedì 10 novembre 2025, torna in prima serata su Canale5 la settima puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura, che continua a cercare di risalire la china degli ascolti dopo la cancellazione del doppio appuntamento. Dopo l’eliminazione di Francesco “King” Rana nella scorsa diretta, il gioco si fa sempre più serrato: strategie, alleanze e tensioni stanno disegnando nuovi equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia. E come ogni settimana, il pubblico è chiamato a esprimere il proprio giudizio attraverso il televoto, che determinerà chi finirà in nomination nella prossima puntata.

Eliminato Grande Fratello, cosa dicono i sondaggi del 10 novembre

Il dopo-Rana ha lasciato un vuoto non solo nella Casa, ma anche tra i telespettatori, che avevano imparato ad apprezzarne la schiettezza. Ora, però, l’attenzione è tutta rivolta ai quattro concorrenti finiti al televoto settimanale: Domenico D’Alterio, Grazia Kendi, Giulia Soponariu, la coppia Francesca Carrara e Simone De Bianchi.

Il televoto di questa settimana non decreterà un’eliminazione immediata, ma sarà comunque decisivo: chi riceverà meno preferenze finirà direttamente in nomination per la puntata del 17 novembre. In altre parole, si tratta di un vero e proprio preludio all’eliminazione, che potrebbe segnare il destino di uno dei protagonisti più discussi di questa edizione.

Sondaggi e percentuali, chi è in pericolo

Secondo i sondaggi pubblicati sul portale Grande Fratello Forum Free, la situazione appare piuttosto chiara, anche se i margini di incertezza non mancano. Grazia Kendi domina momentaneamente la classifica con oltre il 34% dei voti. Il pubblico sembra premiarla per la sua energia contagiosa e per il rapporto ambiguo con Mattia, già fidanzato fuori dal gioco, che continua a generare curiosità e dibattiti.

Giulia Soponariu segue con il 29%, un dato che conferma il suo peso mediatico. Simpatica e diretta, Giulia è però finita spesso al centro di discussioni accese, soprattutto dopo gli scontri con Jonas Pepe, che l’hanno resa una figura divisiva. La coppia Francesca Carrara e Simone De Bianchi raccoglie circa il 22% dei consensi. La loro relazione, tra crisi e riavvicinamenti, divide i fan: molti li sostengono per l’autenticità, altri li accusano di “strategia a due”.

In fondo alla classifica, Domenico D’Alterio con appena il 13% dei voti sembra essere il più a rischio. Il suo coinvolgimento nel presunto triangolo amoroso con Benedetta e Valentina ha acceso l’interesse del pubblico, ma non è bastato a conquistare il sostegno necessario per salvarlo dal fondo del ranking.

Cosa succede al televoto di stasera

Nella puntata di stasera non mancheranno quindi i colpi di scena. Non ci sarà un’eliminazione diretta, ma l’esito del televoto avrà un peso strategico importante: il concorrente meno votato sarà automaticamente nominato per il televoto eliminatorio della prossima settimana. Con tredici concorrenti ancora in gioco e una finale sempre più vicina, ogni percentuale può fare la differenza.

La diretta di questa sera, visti i fragili equilibri che si sono instaurati, potrebbe segnare una svolta decisiva. Tra strategie, confessionali e nuove tensioni, per il Grande Fratello si è anche parlato di una chiusura anticipata. I numeri infatti sono ben lontani dall’essere soddisfacenti e il tempo ormai stringe. Per il momento, è confermata solo una diretta: per la finale occorre attendere ancora qualche settimana.