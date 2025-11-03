Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Simona Ventura al Grande Fratello

Sembrava dovesse essere l’anno della rinascita. Il Grande Fratello 2025, affidato alla grinta e al carisma di Simona Ventura, era stato presentato come un ritorno alle origini: meno spettacolo, più verità; meno costruzione, più umanità. Eppure dopo un debutto in chiaroscuro, il reality show di Canale 5 sta faticando a trovare la sua strada. E il rischio chiusura anticipata diventa più concreto giorno dopo giorno. Per ora Mediaset avrebbe deciso di cancellare il doppio appuntamento, quello del giovedì, che non ha portato i risultati sperati.

Grande Fratello 2025, cancellata la puntata del giovedì

La prima puntata del Grande Fratello 2025 aveva raggiunto un 20% di share e aveva fatto sperare in una nuova stagione d’oro per il programma che, ormai da venticinque anni, racconta storie di concorrenti costretti a una convivenza forzata. A dare il giusto sprint anche il debutto di Simona Ventura, da sempre una delle conduttrici più grintose e talentuose della tv italiana.

E invece la magia è durata poco: già alla seconda diretta, gli ascolti hanno iniziato a calare bruscamente. L’ultima puntata si è fermata a un deludente 13%, tra i dati più bassi nella storia recente del programma. Una vera e propria emorragia da tamponare subito.

Nemmeno l’ingresso della vulcanica Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, è riuscito a rianimare le dinamiche dentro la Casa che ha tentato ad emulare Temptation Island ma invano. E il doppio appuntamento settimanale – pensato per tenere alta l’attenzione del pubblico – si è rivelato un’arma a doppio taglio: poca curiosità e ascolti sempre più bassi.

Dietro le quinte, a Cologno Monzese, si respira aria di riflessione. Dopo il flop dell’ultima diretta, Mediaset starebbe valutando un cambio di rotta. Le guide tv parlano chiaro: giovedì 6 ottobre il reality potrebbe lasciare spazio al film Il conte di Montecristo. E non c’è traccia del GF neppure nella serata di giovedì 13 novembre. Un segnale che, più che un semplice slittamento, suona come una sospensione tecnica.

Secondo fonti vicine alla tv del Biscione, la decisione di cancellare il doppio appuntamento sarebbe stata dettata dalla necessità di arginare il calo di ascolti e di concentrare le risorse produttive su un unico appuntamento più solido e competitivo.

Per ora nessuna conferma ufficiale da parte della produzione o della stessa Ventura, che ha sempre creduto molto in questo progetto. Il ritorno in prima serata dopo anni in altre fasce orarie.

Mediaset valuta la chiusura anticipata del Grande Fratello

Non è la stagione più fortunata per il Grande Fratello. Tra dinamiche spente, litigi fotocopia e una narrazione che fatica a catturare il pubblico, il programma vive un momento di evidente affanno.

Le cause? Tante e intrecciate. L’orario d’inizio sempre più tardo, le puntate accorciate, un cast che non riesce a creare dinamiche avvincenti. Tutti fattori che, sommati, hanno tolto al reality quella scintilla di imprevedibilità che da sempre ne è la forza.

Tra le ipotesi sul tavolo: anticipare la finale, ridurre la frequenza delle puntate o ripensare completamente la struttura del programma.

Ma si valuta pure l’idea di sostituire il Grande Fratello con una soap turca in prima serata. Insomma, a Cologno si prepara una decisione importante: commissariamento, stop anticipato o un radicale restyling. Il futuro del GF si deciderà nei prossimi giorni e il reality più longevo della tv rischia di sparire davvero per sempre.