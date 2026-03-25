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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026

Il Grande Fratello Vip 2026 non decolla. Non è bastato il ritorno della spumeggiante Ilary Blasi e l’arrivo dell’esplosiva Selvaggia Lucarelli: il reality show di Canale 5 sta collezionando ascolti disastrosi, puntata dopo puntata. E Mediaset avrebbe deciso di correre ai ripari, puntando alla chiusura anticipata. Prima, però, un ultimatum per provare a salvare il salvabile.

Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi chiude prima?

Stando a quanto riporta Grazia Sambruna su MowMag, dopo i dati tutt’altro che positivi della terza puntata del Grande Fratello Vip, Mediaset starebbe valutando la chiusura anticipata del programma condotto da Ilary Blasi. “Il reality, al momento, sta realisticamente veleggiando verso una chiusura anticipata”, si legge sul magazine.

E poi: “I bassi ascolti sono sotto agli occhi di tutti, anche a quelli del Biscione che non ne è affatto compiaciuto. Nella giornata di mercoledì 25 marzo, sarebbe emerso un ultimatum nei confronti del programma: ancora una settimana di tempo per crescere alla prova dell’Auditel. In caso contrario, si vedrà costretto ad abbandonare le prime serate di Canale 5 anzitempo”.

A quanto pare, “la decisione definitiva verrà presa proprio mercoledì prossimo nel corso di una riunione che verterà sulla media ponderata degli ascolti”.

Dunque sarebbero decisive le prossime puntate, quelle di venerdì 27 marzo e martedì 31 marzo. “Se riusciranno a ottenere ascolti meno deludenti, per non dire più che convincenti, avrebbero il merito di garantire al reality naturale prosecuzione”.

Al momento nessuna conferma o smentita da parte dei dirigenti Mediaset. Qualche giorno fa Pier Silvio Berlusconi aveva invitato tutti a dare tempo alla trasmissione: “Diamogli tempo: è troppo presto per dare un verdetto. Con Endemol abbiamo deciso di farlo perché pensiamo che il Grande Fratello sia uno di quei prodotti così centrali nella storia della tv moderna che debba continuare ad andare avanti. Un ingrediente come il Grande Fratello nella televisione di oggi ci sta”.

Ma quel tempo potrebbe finire prima del previsto. Per Ilary Blasi si tratterebbe del secondo show chiuso con largo anticipo: era già successo un anno fa, proprio nello stesso periodo, con The Couple. La trasmissione era stata chiusa senza neppure una degna finale.

Focus sugli ascolti del Grande Fratello Vip 2026

Nonostante le buone premesse e un cast di concorrenti piuttosto accattivanti, il Grande Fratello Vip 2026 non sta suscitando il giusto interesse nel pubblico. Ha perso appeal anche tra i giovani, storicamente più vicini a spettacoli del genere. C’è chi lamenta l’inizio troppo tardivo della prima serata – sempre dopo le 22 per lasciare spazio a La Ruota della Fortuna – chi invece ribadisce che ormai un format del genere non ha più nulla da raccontare.

La puntata d’esordio è stata la meno vista degli ultimi anni. La precedente edizione, quella condotta da Simona Ventura ed etichettata come flop, ha fatto quasi 700mila spettatori in più. Anche le edizioni di Alfonso Signorini, che si è autosospeso da Mediaset, hanno fatto di meglio. L’ultima volta che il giornalista ha condotto il GF ha totalizzato, alla prima puntata, 2.510.000 spettatori col 21.28% di share.

Le prime tre puntate del Grande Fratello Vip 2026 hanno raccolto una media di 1,8 milioni di telespettatori, pari al 16% di share. Nel dettaglio, il debutto ha registrato 2.146.000 spettatori (18,4%), seguito da un calo nella seconda serata con 1.672.000 spettatori (14,3%). La terza puntata ha poi segnato una lieve risalita, attestandosi a 1.813.000 telespettatori (15,3%). Numeri ben lontani dai fasti di un tempo.