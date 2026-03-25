Ascolti tv del 24 marzo, il Grande Fratello Vip contro tutti

Ilary Blasi torna in onda con il "Grande Fratello Vip", mentre su Rai1 in programma una nuova puntata la fiction "Le libere donne" con Lino Guanciale

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Claudia D'Alessandro

Giornalista, esperta di Spettacolo e Content Editor

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Ascolti tv del 24 marzo, il Grande Fratello Vip contro tutti
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Ilary Blasi
Quali sono i vip del Grande Fratello? Cosa tratta Le libere donne? Chi sono The Jackal?

Terza puntata per il Grande Fratello Vip, che è tornato in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi. L’appuntamento di martedì 24 marzo ha messo in mostra le dinamiche tra i “vipponi” nella Casa, tra battute di cattivo gusto e confronti che lasciano il tempo che trovano. Il reality show si è scontrato con la terza puntata della fiction di Rai1 Le libere donne, con Lino Guanciale e Fabrizio Biggio, che non teme confronti.

Nel frattempo il resto della programmazione tv ha visto su Rai2 Stasera a letto tardi, lo show coi The Jackal, mentre su Rai3 l’appuntamento era con Farwest, programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile. Italia1 ha trasmesso il film Spider-Man 2, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca, con al timone Bianca Berlinguer. L’access prime time come sempre ha visto la sfida agguerritissima tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, che si contendono il podio dello share. Ma chi avrà vinto nella serata del 24 marzo? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 24 marzo, prima serata: il Grande Fratello Vip continua ad arrancare

Nella serata di martedì 24 marzo, su Rai1 la fiction Le libere donne interessa 2.989.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 il Grande Fratello Vip arranca: conquista 1.813.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Su Italia1 Spider-Man 2 incolla davanti al video 934.000 spettatori con il 5.6%, mentre su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 523.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 2.196.000 spettatori e il 14.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 329.000 spettatori (2.5%), mentre sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 387.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, i dati del 24 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.217.000 spettatori (20.8%), mentre la puntata di Affari Tuoi arriva a 4.928.000 spettatori (23%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (4.038.000 – 19.4%), l’appuntamento de La Ruota della Fortuna raccoglie 5.248.000 spettatori pari al 24.6% dalle 20:51 alle 21:55.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 563.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.047.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.129.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.451.000 spettatori (6.7%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.021.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 875.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.499.000 spettatori (11.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 531.000 spettatori e il 2.5%, e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 440.000 spettatori con il 2.1%.

 

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