Ascolti tv del 24 marzo, il Grande Fratello Vip contro tutti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Ilary Blasi

Terza puntata per il Grande Fratello Vip, che è tornato in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi. L’appuntamento di martedì 24 marzo ha messo in mostra le dinamiche tra i “vipponi” nella Casa, tra battute di cattivo gusto e confronti che lasciano il tempo che trovano. Il reality show si è scontrato con la terza puntata della fiction di Rai1 Le libere donne, con Lino Guanciale e Fabrizio Biggio, che non teme confronti.

Nel frattempo il resto della programmazione tv ha visto su Rai2 Stasera a letto tardi, lo show coi The Jackal, mentre su Rai3 l’appuntamento era con Farwest, programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile. Italia1 ha trasmesso il film Spider-Man 2, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca, con al timone Bianca Berlinguer. L’access prime time come sempre ha visto la sfida agguerritissima tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, che si contendono il podio dello share. Ma chi avrà vinto nella serata del 24 marzo? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 24 marzo, prima serata: il Grande Fratello Vip continua ad arrancare

Nella serata di martedì 24 marzo, su Rai1 la fiction Le libere donne interessa 2.989.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 il Grande Fratello Vip arranca: conquista 1.813.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Su Italia1 Spider-Man 2 incolla davanti al video 934.000 spettatori con il 5.6%, mentre su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 523.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 2.196.000 spettatori e il 14.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 329.000 spettatori (2.5%), mentre sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 387.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, i dati del 24 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.217.000 spettatori (20.8%), mentre la puntata di Affari Tuoi arriva a 4.928.000 spettatori (23%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (4.038.000 – 19.4%), l’appuntamento de La Ruota della Fortuna raccoglie 5.248.000 spettatori pari al 24.6% dalle 20:51 alle 21:55.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 563.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.047.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.129.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.451.000 spettatori (6.7%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.021.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 875.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.499.000 spettatori (11.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 531.000 spettatori e il 2.5%, e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 440.000 spettatori con il 2.1%.