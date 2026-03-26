Un posto al sole, le anticipazioni del 27 marzo 2026: salta il matrimonio di Niko

Niko si accorge della sostituzione tra Micaela e Manuela e il matrimonio s'interrompe: trama di "Un posto al sole" del 27 marzo 2026

Ufficio stampa Rai Niko, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026: Niko scopre una cosa agghiacciante.

Nella puntata precedente del 26 marzo 2026

Giovedì 26 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Divisa tra la seduta di laurea e il suo matrimonio, Manuela si troverà di fronte a un imprevisto che non aveva messo in conto: come se la caverà? Roberto sembra aver capito che Greta sta attraversando un momento molto complicato. Cristina, intanto, sembra aver ritrovato il buon umore.

Anticipazione della puntata del 27 marzo 2026

In chiesa, Niko si accorge della sostituzione tra Micaela e Manuela: la cerimonia si interrompe e il sacerdote sembra pronto a sospendere tutto. Resta il dubbio se Manuela riuscirà ad arrivare in tempo per sposare Niko. Nel frattempo, Massaro avanzerà a Mariella una richiesta quanto mai inaspettata, mentre Pino cercherà un chiarimento con Rosa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 marzo.