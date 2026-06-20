Quarto Grado, come sta la mamma di Andrea Sempio: parla Angela Taccia

Ufficio Stampa Mediaset Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Nuovo appuntamento con Quarto Grado nella serata del 19 giugno 2026, in cui si è discusso delle novità sui casi di cronaca recenti. Come quello di Pierina Paganelli, la donna che è stata uccisa nella notte del 3 ottobre 2023. Per il suo omicidio, è stato assolto Louis Dassilva; in studio, per parlarne, presente il fratello di Manuela, Loris Bianchi. Ecco cosa è successo nella puntata di ieri sera.

Le piste alternative per l’omicidio di Pierina Paganelli

Chi ha ucciso Pierina? Questa è la domanda a cui la giustizia adesso deve dare una risposta. Louis Dassilva è stato assolto ed è tornato a essere un uomo libero dal 10 giugno: ora sono al vaglio delle piste alternative per cercare di comprendere gli eventi di quella notte. In studio, a rispondere alle domande di Gianluigi Nuzzi, che conduce Quarto Grado con Alessandra Viero, è stato presente Loris Bianchi, fratello di Manuela, nuora di Pierina. “Mia sorella sta male da molto tempo, sentimenti per Louis, per la suocera. No, secondo me non è più innamorata di Louis. Ma, e deve rimanere un pensiero mio, secondo me ha comunque un sentimento di affetto forte”.

Il sorriso della mamma di Pamela Genini

Spazio poi a una storia di cronaca che ha molto colpito l’opinione pubblica negli ultimi mesi: la tomba di Pamela Genini, uccisa dall’ex Gianluca Soncin, è stata profanata. Una ferita indelebile per la famiglia e per la mamma Una, ospite in collegamento. A seguito della profanazione della tomba di Genini, nel registro degli indagati c’è il suo ex Francesco Dolci, anche se lui si proclama innocente. A Quarto Grado è stato mostrato che effettivamente basta una persona per riuscire a sfilare la cassa dal loculo, per poi appoggiarla a terra e rimetterla al suo posto in pochi secondi.

Mamma Una è convinta della colpevolezza dell’ex della figlia, Dolci: “Con gli ultimi esperimenti al cimitero abbiamo capito che ha agito solo una persona, oppure due, non di più”. Ha poi definito indescrivibile il dolore provato dopo quanto successo alla figlia, che ha voluto ricordare con una foto da bambina, quando ancora poteva essere tutto: “Era ancora molto giovane per capire cosa fare del suo futuro”. Gianluigi Nuzzi ha intervistato spesso la mamma di Pamela, e nella puntata è accaduto un momento molto dolce: “Questa è la prima volta che ti vedo sorridere“. Un sorriso nel ricordo dell’amata figlia.

Il Caso Garlasco, come sta la mamma di Andrea Sempio dopo il tentato suicidio

In studio a Quarto Grado si è tornati poi del Caso Garlasco, dopo gli ultimi sviluppi. La parola è stata data ad Angela Taccia, l’avvocata di Andrea Sempio, dopo il tentativo di suicidio della mamma. “Purtroppo non sta bene, è ancora ricoverata al reparto di psichiatria all’ospedale di Vigevano: è uscita dalla rianimazione ed è stata ricoverata nel reparto di psichiatria. Andrea voleva cogliere l’occasione per ringraziare i dottori che stanno lavorando al meglio per trovare una terapia farmacologica. Rimarrà ricoverata per almeno una settimana”.

Immediate le parole del giornalista Nuzzi, che ha espresso vicinanza: “Io trovo che quello che sta succedendo, questa mamma che fa un gesto estremo, sia qualcosa di molto grave e mi auguro che non abbia ulteriori e peggiori conseguenze“.