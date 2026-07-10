Quarto Grado, anticipazioni del 10 luglio: le novità su Garlasco e il caso di Pierina Paganelli

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IPA Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano il 10 luglio in onda con una nuova puntata di Quarto Grado. Tanti i casi affrontati nel corso del programma, con un focus sull’omicidio di Garlasco e sul caso di Pierina Paganelli.

Le novità sul caso Garlasco: i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi

Al centro della puntata del 10 luglio di Quarto Grado ci saranno due casi di cronaca nera che non hanno avuto ancora una soluzione e che ormai da tempo stanno tenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Si parte con il caso di Garlasco e con un aggiornamento sulle indagini in corso. Gli inquirenti infatti si stanno concentrando sempre di più sulla questione dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Secondo chi indaga infatti proprio dietro questi filmati si celerebbe il movente dell’omicidio di Chiara.

Girati nel 2006, i video intimi in questione rappresentano oggi un elemento centrale nelle accuse ad Andrea Sempio. I filmati erano custoditi nel computer di Chiara Poggi, usato anche da suo fratello Marco Poggi, vennero poi salvati su una chiavetta USB e in seguito condivisi su internet attraverso delle chat. Vennero poi protetti con una password.

La Procura di Pavia ha ipotizzato che il trafugamento delle immagini sia legato al movente del delitto. Secondo le ricostruzioni realizzate dall’accusa, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa per via di un rifiuto sessuale nei confronti di Andrea Sempio, amico di suo fratello, che era entrato in possesso di quei video.

Il caso Pierina Paganelli: in studio Loris Bianchi

Non solo Garlasco, nel corso della puntata del 10 luglio di Quarto Grado si parlerà anche del caso di Pierina Paganelli. Un omicidio che non ha ancora un colpevole e che mostra moltissimi lati oscuri. In studio ci sarà Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, la nuora della vittima.

Gianluigi Nuzzi dunque ripercorrerà alcune delle fasi dell’omicidio e cercherà, con gli ospiti in studio, di sciogliere i nodi legati alle indagini. Il 3 ottobre del 2023, Pierina Paganelli, pensionata di 78 anni, venne ritrovata senza vita nel suo garage di casa a Rimini.

Il corpo della donna, uccisa con 29 coltellate, venne ritrovato da Manuela Bianchi, sua nuora e compagna di Giuliano Saponi, figlio della vittima. Poco dopo le indagini portarono alla luce l’esistenza di una relazione clandestina fra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, il vicino di casa di Pierina Paganelli. Un dettaglio che porterà in seguito gli inquirenti a indagare proprio Dassilva (di recente assolto in primo grado).

Secondo la ricostruzione che è stata fornita agli investigatori da Loris Bianchi, confermata in seguito in aula durante il processo. La sera del 3 ottobre 2023 l’uomo si trova a casa della sorella Manuela Bianchi, al civico 31 di via del Ciclamino, proprio nello stesso stabile in cui viveva la vittima Pierina Paganelli e teatro dell’omicidio.

Bianchi ha sempre affermato di aver trascorso tutta la serata con la sorella Manuela e con la nipote Giorgia Saponi per seguire in tv l’adunanza dei testimoni di Geova. Proprio la sua uscita dall’appartamento è stata oggetto di dibattito. Inizialmente infatti Giorgia Saponi aveva affermato che suo zio aveva lasciato la casa alle 22.05, ossia pochi minuti prima dell’orario in cui, secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa Pierina. Dichiarazioni in seguito cambiate dalla testimone che avrebbe spostato l’orario alle 23.00.