L’attore Jasom Momoa e l’ex moglie Lisa Bonet tornano a riabbracciarsi dopo la separazione, il merito è della figlia Lola

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IPA Jason Momoa e Lisa Bonet

Divorziati sì, separati davvero no, non se di mezzo c’è il benessere dei figli. Jason Momoa e Lisa Bonet sono un perfetto esempio di cogenitorialità. Nonostante la relazione sia da tempo finita, i due continuano a essere una famiglia, uniti nell’amore per i figli e al loro fianco nei momenti più importanti. Come in occasione dei diploma di Lola, dove il divo di Aquaman ha riabbracciato l’ex compagna.

Jason Momoa di nuovo “assieme” a Lisa Bonet

Lo scorso giovedì 4 giugno si è consumato un innocuo ritorno di fiamma: quello tra Jason Momoa e Lisa Bonet. Nessuna testata giornalistica ha tuttavia riportato la notizia in prima pagina, perché il ricongiungimento si è svolto in privato. Nessun grande evento, niente tappeti rossi: è nel cortile di una scuola superiore che quella che fu una delle coppie più belle di Hollywood si è ricongiunta. Momoa e Bonet erano assieme per festeggiare il diploma della primogenita Lola Iolani, che quest’anno compie 19 anni.

I due ex erano sorridenti e complici, persino coordinati nel look. Il primaverile abito a fiori di Lisa si sposava perfettamente con la camicia rosa di Jason. La vera protagonista, però, era Lola, splendida nella tradizionale toga bianca sopra un fiorito abitino verde. Gli scatti mostrano l’orgoglioso papà aiutare la ragazza a indossare le ghirlande di fiori, le leis, un omaggio alle sue origini hawaiane.

Jason Momoa e Lisa Bonet non sono più una coppia dal 2022, ma continuano a essere presenti l’uno nella vita dell’altra, membri di una famiglia complice e affiatata che, nonostante la separazione, continua a donare serenità dei figli Lola e Nakoa-Wolf, più piccolo della sorella di un anno.

La fine di un lungo amore

“L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto”: così Jason Momoa e Lisa Bonet avevano annunciato la propria separazione. Specificando, in un messaggio condiviso, che “ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere. Resta la nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnando loro cosa sia possibile. E che l’amore debba prevalere”. Una promessa che è stata mantenuta.

Jason e Lisa si conobbero nel 2005 e, grazie anche alla stessa passione per la recitazione, tra loro fu amore a prima vista. A due anni dal primo incontro nasce la loro prima figlia Lola, l’anno dopo, nel 2008, la famiglia accoglie il secondogenito Nakoa-Wolf (oggi anche lui attore come mamma e papà). Il matrimonio arriva nel 2017, dopo 12 anni di amore e in gran segreto. Il 7 ottobre 2020, nel giorno del terzo anniversario di nozze, l’incantesimo si rompe: Jason e Lisa decidono di prendere strade diverse.

Il divorzio arriverà ufficialmente nel 2022, con un pacifico annuncio social, dopo 16 anni assieme, un amore che più che finire si evolve e una famiglia che continua a essere la cosa più importante. Oggi Momoa è felicemente fidanzato con la collega Adria Arjona, con cui fa coppia fissa da due anni, mentre Bonet è single e, dal divorzio con l’ex marito, non ha reso pubblica alcuna nuova relazione.