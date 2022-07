Coppie scoppiate, i divorzi vip del 2022

Fonte: Ansa Coppie Vip scoppiate nel 2022: quanti addii

Il 2022 si sta rivelando un anno-chiave nella vita sentimentale di numerose coppie dello showbiz, che hanno deciso di dirsi addio. Rumor e indiscrezioni hanno spesso lasciato spazio a più solide conferme, da Belén e Antonino Spinalbese alla recente rottura tra Shakira e Piqué, sino alle indiscrezioni sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ripercorriamo insieme le love story di quest’anno che non hanno trovato epilogo felice.

Coppie scoppiate nel 2022: da Belén e Spinalbese a Shakira e Piqué

Le storie d’amore nel mondo dello spettacolo e della televisione sono sempre, e inevitabilmente, sotto i riflettori. Le coppie più celebri dello showbiz finiscono spesso sulla bocca di tutti: quando si frequentano, quando si innamorano, quando si sposano… e anche quando si lasciano. Nel 2022 sono numerose le love story naufragate: prima precedute da rumor e indiscrezioni e, successivamente, confermate.

Tra gli idilli d’amore che si sono conclusi con un nulla di fatto c’è, innanzitutto, quello che ha unito per mesi Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. I chiacchiericci su una presunta crisi in corso tra la showgirl argentina e l’hairstylist dei Vip erano circolati già a fine 2021, ma è con l’inizio dell’anno nuovo che si sono rivelati realtà. Genitori della piccola Luna Marì nata a luglio dello scorso anno, i due hanno portato avanti una storia d’amore che, sul suo finire, è stata segnata da un distacco sempre più evidente. Ora lei sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di Stefano De Martino, lui è stato paparazzato con la designer Giulia Tordini.

Freschi di rottura sono anche Shakira e Gerard Piqué. A inizio giugno si sono diffuse le prime indiscrezioni su un presunto tradimento di lui e, a seguire, l’annuncio ufficiale della separazione. Conosciutisi nel 2010, la coppia si è detta addio dopo 12 anni di amore.

I divorzi Vip del 2022: le recenti voci su Francesco Totti e Ilary Blasi

Tornando ai Vip di casa nostra, un’altra separazione che ha fatto parecchio rumore è quella tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Il 2022 si è aperto con un gennaio di fuoco per quanto riguarda il gossip e, dopo Belén e Antonino Spinalbese, anche la bionda showgirl e l’imprenditore hanno deciso di dirsi addio in quel mese. La coppia ha annunciato la fine del loro matrimonio dopo 10 anni di amore, promettendo comunque di rimanere in buoni rapporti per il bene delle figlie. Nei mesi a seguire in molti hanno sperato in una possibile clamorosa reunion tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti, ipotesi presto smentita dalla ritrovata felicità di lei al fianco dell’ex gieffino Giovanni Angiolini.

E se all’estero ha fatto decisamente rumore la fine della storia d’amore tra l’attrice Lisa Bonet e il collega Jason Momoa, in Italia è esploso un gossip davvero clamoroso. Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero in rotta di collisione e, come rivelato dallo scoop di Dagospia, a breve annunceranno la separazione con un comunicato congiunto. Una love story che, dopo le voci di crisi circolanti già lo scorso febbraio, non avrebbe retto allo scorrere del tempo. Un 2022 dal sapore amaro per loro, così come per le numerose “coppie scoppiate” che hanno creduto nell’amore, dovendo però arrendersi ai venti di tempesta.