Teresa Cilia: “Non voglio chi non vuole crescere”. È finita con Salvatore Di Carlo

L’amore tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è finito. La storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne, una delle più amate del date show di Maria De Filippi, e il suo corteggiatore pare sia arrivata al capolinea. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia – amatissima dal pubblico – che ha scoperto da un video pubblicato su Instagram della fine della relazione.

Teresa Cilia, la fine dell’amore con Salvatore Di Carlo

Tutti gli indizi sembrano portare verso una direzione: il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo pare essere al capolinea. I fan della coppia non hanno potuto non notare gli ultimi gesti social dell’ex tronista, che prima ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto col marito, per poi pubblicare un video malinconico che non sembra lasciare dubbi.

Nella clip pubblicata tra le storie di Instagram, è impossibile non vedere un riferimento alla rottura tra Teresa e Salvatore. “Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End”, ha scritto la Cilia condividendo un video di Tik Tok in cui sono presenti le immagini più romantiche dei cartoni Disney.

“Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena”, ha aggiunto Teresa. “Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca”.

È certo che qualcosa si sia rotto tra i due, a giudicare dalle parole dell’ex tronista; mentre da Salvatore Di Carlo (almeno per il momento) non è arrivata alcuna comunicazione.

Teresa Cilia, la storia nata a Uomini e Donne

Solo qualche giorno fa la Cilia aveva confessato tutte le sue sofferenze legate alla malattia, ammettendo di vivere nella paura ma di aver messo la sua vita nelle mani di Dio.

Su Instagram Teresa aveva voluto chiedere scusa a tutte quelle persone che aveva anche involontariamente ferito in questi anni e “a tutte quelle persone che ho trattato male anche senza volerlo e chiedo scusa a me stessa per gli errori fatti”.

Tra queste c’era certamente anche il marito Salvatore, conosciuto negli studi di Uomini e Donne: i due erano usciti insieme dal date show di Maria De Filippi, e dopo appena 5 mesi hanno messo alla prova il loro amore a Temptation Island, riuscendo a superare gelosie e insicurezze. Il loro sentimento è cresciuto e nel 2016 li ha portati al matrimonio.

I due poi si sono allontanati per qualche mese nel 2018, ma erano riusciti a superare la crisi, tornando insieme e dando una nuova possibilità al loro amore. Ormai lontani dal mondo dello spettacolo (lei lavora come commessa mentre lui continua a essere il portiere del Modica Calcio), tutto sembrava ormai superato: la coppia ha sempre cercato di vivere il loro matrimonio mantenendo il massimo riserbo, e anche dai profili social nulla lasciava intuire la rottura imminente.