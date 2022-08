Teresa Cilia, ex tronista di U&D: “Ho sconfitto il cancro ma vivo nella paura”

Fonte: Getty Images Teresa Cilia

Uno sguardo, molto particolare, che aveva colpito l’intero pubblico. Teresa Cilia è stata una delle Troniste più amate delle annate forti di Uomini e Donne e, ora che i riflettori si sono spenti, ha deciso di condividere una parte importante e dolorosa della sua vita. Che ha superato grazie alla sua grande forza d’animo e alla fede. Nelle sue parole, affidate al suo canale Instagram, si legge anche un pensiero per le persone che le sono state accanto in questi anni.

Teresa Cilia su Instagram: “Ho vinto, ma vivo nella paura”

Un lungo racconto che ha concesso al suo Instagram e con il quale ha voluto toccare alcuni punti importantissimi della sua vita privata, tornando anche sul lungo percorso affrontato per sconfiggere la malattia. A soli 3 anni, Teresa Cilia ha perso suo padre. A 24, le è stato diagnosticato un tumore all’utero che ha superato ma del quale porta ancora i segni. Nel 2021, invece, è stata operata al cuore: “Sì, è vero ho lottato nella mia vita, ho sofferto, metà della mia famiglia mi ha lasciata troppo presto, sono cresciuta troppo in fretta ma soprattutto ho combattuto per la mia salute“.

E continua:

“Quando mi sono ammalata avevo solo 24 anni, ero poco più che una ragazzina. Una ragazzina che non si aspettava tutto questo, ma soprattutto una ragazzina che pensava sempre che lo stesso dolore, la stessa paura era passata prima dal padre…lo stesso dolore con la differenza che io non c’ero per lui perché ero troppo piccola e lui non c’era per me perché era già andato via…una cosa voglio spiegarvi”.

Teresa Cilia ha poi spiegato di essersi rifugiata nella fede, che l’avrebbe aiutata a superare i momenti più difficili, nonostante viva ancora nel timore di dover ripercorrere: “Sapete cosa mi ha salvato?! La fede! Sì, perché mi sono rassegnata, ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto! Sì, ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso, dolore che tengo per me!”.

Gli errori che l’hanno fatta crescere

Ha sofferto, moltissimo, ma questo non le ha impedito di riconoscere i tanti errori fatti durante la sua vita e per i quali ha voluto fare ammenda: “Adesso voglio chiedere scusa a tutte quelle persone che ho ferito, a tutte quelle persone che ho trattato male anche senza volerlo e chiedo scusa a me stessa per gli errori fatti. Ma soprattutto sono qui per ringraziarvi per l’affetto che mi date ogni giorno. Come mi dite in tante: dopo la tempesta esce sempre il sole”.

A Uomini e Donne, al quale ha partecipato come Tronista, ha conosciuto suo marito Salvatore Di Carlo. Ad appena 5 mesi dalla scelta e con una relazione ancora molto acerba e fragile, avevano deciso di partecipare a Temptation Island dal quale sono comunque usciti come una coppia. E non si sono più lasciati, fino al matrimonio celebrato a settembre 2016.

Si sono poi lasciati per pochi mesi, ma nel 2018 hanno deciso di dare una nuova possibilità al loro rapporto, tornando insieme e ricominciando da zero. Della loro vita privata, condividono pochissimo. Teresa soprattutto, che aggiorna le sue pagine social molto raramente. Un amore vissuto lontano dai riflettori, il loro, che lei definisce come una delle “cose belle della sua vita”: “Ovviamente ci sono anche le parti belle della mia vita, ma purtroppo spesso vengono schiacciate da tutto quello che porto nel cuore”.