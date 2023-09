Emanuele Salvatori nei guai: l’ex tronista imputato per stalking e diffamazione

Fonte: IPA Maria De Filippi

Emanuele Salvatori, ex tronista di Uomini e donne, è ancora nei guai con la legge. L’uomo, infatti, era già agli arresti domiciliari e scontava la pena per il reato di stalking ai danni dell’ex fidanzata, ma questo non è bastato a fermarlo o a placare le sue ire.

Emanuele Salvatori, l’ex tronista accusato di stalking

Come racconta Il Messaggero, Emanuele Salvatori scontava già gli arresti domiciliari per una denuncia di stalking da parte della sua ex fidanzata. Il provvedimento ha trovato attuazione poco dopo la rottura, a causa dei comportamenti di lui.

Tuttavia, l’ex tronista di Uomini e donne ha dimostrato di non aver imparato dall’esperienza, anzi. Nel mirino delle sue ire ecco spuntare il carabiniere che verbalizzò ai tempi la denuncia. Salvatori non si è limitato a dare all’uomo del corrotto, ma anzi ha replicato la scena ogni qual volta che i carabinieri si recavano a casa sua per i controlli di routine sulla sua pena. Insomma, una vera e propria opera di diffamazione che ha visto, nella ricostruzione dei fatti dell’uomo, un danno alla propria immagine. Infatti, secondo Emanuele Salvatori, il carabiniere e l’ex fidanzata erano in combutta per raggirarlo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso arriva di lì a poco. Emanuele Salvatori si reca sotto casa del carabiniere. La sua presenza viene notata dalla moglie dell’uomo di legge, che vede Salvatori intento a scattare fotografie. L’inchiesta è sotto la conduzione della pm Maria Gabriella Fazi.

Il carabiniere, rivoltosi al gip Andrea Fanelli, ottiene dunque la misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento da parte di Salvatori, il quale fronteggerà insieme a quello di stalking anche il reato di diffamazione.

Chi è Emanuele Salvatori

Nato nel 1969, Emanuele Salvatori partecipò al noto salotto televisivo di Uomini e donne nel 2011, la stessa edizione che vide protagonista anche Cristian Gallella.

Gallella non faceva mistero della sua antipatia nei confronti di Emanuele Salvatori, che all’epoca riscosse anche un discreto successo. Al centro della questione suscitata dal giovane vi era l’età di Salvatori, allora 41enne, e successivamente sono state molte le occasioni di battibecco tra i due, sia a telecamere accese che a telecamere spente.

Cosa c’è da sapere sul reato di stalking

Lo stalking, in Italia, si inserisce nel novero dei reati di atti persecutori, punito con reclusione dai 6 mesi ai 5 anni, e per avere gli estremi di denuncia sono necessarie due condotte di comportamento molesto. Caratteristica dello stalking è il reiterato stato di ansia che la vittima si trova ad affrontare, temendo per non solo per la propria incolumità ma anche per quella delle persone che gli sono accanto.

Per perpetrare un reato di stalking non per forza bisogna degenerare in atti lesivi di presenza fisica. Bastano, infatti, anche atti all’apparenza minori quali telefonate, sms inviati con frequenza, un cattivo atteggiamento sui social network.

In Italia, indagini Eurispes 2022 segnano che le vittime del reato di stalking sono prevalentemente donne tra i 35 e i 44 anni, vittime di un ex partner per 1 caso su 4.