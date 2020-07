U&D, Cristian Galella e Tara Gabrieletto si sono lasciati: matrimonio finito

editato in: da

Cristian Galella e Tara Gabrieletto si sono lasciati. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne, che nel 2016 si erano sposati, dopo un lungo fidanzamento, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. A svelarlo è stato l’ex tronista di Maria De Filippi dopo che da settimane si parlava di una crisi.

Sulla questione era intervenuta, rompendo il silenzio, Tara, che aveva ammesso di vivere un momento difficile, promettendo che presto avrebbe rivelato la sua decisione ai fan. “Sto prendendo delle decisioni nella mia vita, stiamo prendendo delle decisioni – aveva confessato -. Non fate domande strane, non continuate a chiedermi dov’è Cristian perché tanto non risponderò. Non vi arrabbiate se non ricevete risposte, non lo faccio per cattiveria ma solo perché sono cose mie. Quando sarà il momento giusto e avremo chiara la situazione, dirò quello che c’è da dire”.

In queste ore Tara e Cristian hanno annunciato di aver fatto una scelta. Il loro matrimonio sarebbe arrivato al capolinea ed entrambi sarebbero single. A svelarlo è stato l’ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram ha spiegato: “So che non sono molto social però per fare un po’ di chiarezza sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara, con la quale abbiamo comunque deciso di separarci e ognuno di prendere la propria strada”. Galella ha poi chiesto silenzio e rispetto ai fan in una fase delicata come quella della separazione. “Non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione, non vedrete mai interviste o cose inerenti al nostro rapporto – ha chiarito -. I motivi di questa separazione, sono motivi che solo io e lei sappiamo. Da questo momento, anzi già da un po’ di tempo, siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentare chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro. Diffido chiunque a mettere becco in questa situazione. Ultima cosa, non serve inventare motivi strani o non veri su questa decisione. I motivi li sappiamo e li sapremo sempre e solo noi. Con questo vi mando un saluto e un bacio”.