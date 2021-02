U&D, l’ex tronista Teresa Cilia operata al cuore

editato in: da

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, è stata operata al cuore. A svelarlo è stata proprio la moglie di Salvatore Di Carlo, ex corteggiatore e calciatore conosciuto nel programma di Maria De Filippi. Teresa sui social ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, condividendo con i follower la sua ansia.

“Ho un buco che devo chiudere, ce l’ho sin dalla nascita”, ha confidato Teresa. Poco dopo l’operazione, l’influencer ha ringraziato su Instagram tutte le persone che l’hanno sostenuta, rassicurando in merito le sue condizioni di salute. “Grazie di vero cuore – ha scritto postando una foto dal letto dell’ospedale -. L’intervento è andato bene. Grazie a tutti per l’affetto”.

Già qualche anno fa la Cilia aveva combattuto e sconfitto un tumore, svelando il suo dramma a Uomini e Donne. “Ho scoperto di avere un brutto male perché avevo sempre mal di schiena – aveva confessato – ma a Ragusa i medici dicevano che non era nulla. Io invece ero convinta di avere un tumore perché mio padre è morto così. Però mi prendevano tutti per pazza. Sono andata avanti per mesi, poi mi sono stufata. Ho preso l’auto e sono andata a Palermo. Lì si sono accorti di cosa avevo e mi hanno salvato per il rotto della cuffia”.

Nel 2015, Teresa era approdata a Uomini e Donne, conquistando il cuore dei telespettatori con la sua storia d’amore con Salvatore Di Carlo. Dopo la scelta l’ex tronista era entrata a far parte della redazione di C’è Posta per Te, in seguito il suo amore era stato messo alla prova a Temptation Island. Nel 2016 la coppia si era sposata con una cerimonia in diretta a Pomeriggio Cinque. Qualche tempo dopo Teresa e Salvo si erano trasferiti in Sicilia per seguire il lavoro di lui. “Non lavoro più nella redazione del programma – aveva raccontato lei al settimanale Mio -. Per permettere a Salvo di tornare alla sua passione ci siamo dovuti trasferire in Sicilia, ma ringrazio davvero tanto Maria per l’occasione che mi ha dato, per il supporto, per avermi fatto conoscere tanti aspetti di questo lavoro e soprattutto, per avermi fatto crescere come donna”.