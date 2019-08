U&D, la redazione svela un segreto (scomodo) di Teresa Cilia

editato in: da

Lo scontro a distanza fra Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, e la redazione del programma, continua e si arricchisce di nuovi dettagli.

L’ultimo riguarda un segreto svelato da un’autrice dello show sui social che riguarderebbe la modella siciliana. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Teresa Cilia ha attaccato Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi con cui lavora da moltissimi anni. Secondo l’ex tronista non solo suo marito Salvatore Di Carlo avrebbe visto “qualcosa che non doveva vedere” durante lo speciale di Temptation Island, ma la redattrice avrebbe ingannato tutti.

Teresa ha promesso più volte di svelare ai follower di Instagram tutta la verità su Uomini e Donne, ma da qualche giorno, inspiegabilmente, è in silenzio. Un video pubblicato dal marito ha fatto ipotizzare che la redazione del programma abbia diffidato la Cilia, ma, secondo quanto emerge, lo staff della De Filippi non sarebbe ancora ricorso alle vie legali.

Sulla questione sono intervenuti numerosi volti noti, da Simona Ventura a Teresa Langella, sino a Gianni Sperti e Rudy Zerbi. Quest’ultimo, molto vicino alla redazione, ha scritto un post che è stato commentato anche da due autori: Claudio Leotta e Michele Perna.

“È più facile credere alle cattiverie. Nessuna diffida, vorremmo solo goderci l’estate” ha spiegato Leotta, mentre il collega Perna ha rivelato: “Purtroppo senza sapere che Fascino non ha diffidato nessuno si leggono commenti inopportuni e superficiali. Relax”. Poco dopo Lucia Chiorrini, che fa parte della redazione, ha svelato un segreto che riguarda Teresa Cilia.

“E volendo essere ancora più chiari – ha raccontato -, aggiungo che non solo fascino non ha diffidato quella persona (anche se, a mio avviso ,avrebbe fatto bene), ma quella persona è la stessa che mi inviava sms in cui pretendeva che la tanto famigerata redazione e fascino la raccomandasse al GF VIP. E dato che alla sua pretesa non è seguito nulla da parte nostra ecco che la redazione e io compresa siamo diventati i cattivi”.

Dunque, secondo la redazione, Teresa avrebbe chiesto di essere raccomandata per partecipare al GF Vip e, di fronte a un rifiuto, avrebbe deciso di vendicarsi.