U&D, Teresa Langella fa una rivelazione sulla redazione

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, fa una nuova rivelazione sulla redazione. Negli ultimi giorni il programma di Maria De Filippi è stato al centro di accese polemiche scatenate dallo scontro fra Raffaella Mennoia, collaboratrice della nota conduttrice, e alcuni ex protagonisti.

Fra loro Mario Serpa, ex di Claudio Sona, e Teresa Cilia, ex tronista. In particolare la modella siciliana ha accusato Raffaella di essere una manipolatrice e una bugiarda, annunciando rivelazioni scottanti. In difesa della redattrice di Uomini e Donne sono scesi in campo numerosi protagonisti dello show fra cui Giulia De Lellis, Karina Cascella e per ultima Teresa Langella.

La cantante neomelodica ha preso parte alla trasmissione per ben due volte, la prima da corteggiatrice e la seconda da tronista. La sua esperienza si è conclusa con l’inizio di una relazione con Andrea Dal Corso, che inizialmente le aveva detto di “no”.

La love story fra l’imprenditore veneto e Teresa ha emozionato molto il pubblico, grazie a tanti colpi di scena. Non solo, secondo quanto ha svelato la Langella anche la redazione di Uomini e Donne è stata colpita da quanto accaduto, così tanto che alcuni membri dello staff di Maria De Filippi hanno pianto.

“Prima ho messo dei video del mio percorso con Andrea e a rivederli ho già il magone – ha svelato su Instagram -. Le persone che lavorano a Uomini e Donne sono pure e trasparenti. Persone che lavorano in quella trasmissione da anni. Quando leggo certe cose in giro, non è bello”. ”

Se qualcuno ha qualche problema va di persona o fa una telefonata – ha aggiunto difendendo le persone che lavorano a Uomini e Donne -. Almeno io la penso così. A me interessa spiegare quello che ho vissuto io con voi in quel programma. Tanti si sono emozionati e hanno pianto con me. Io ho visto piangere la redazione. Lo dico oggi e nessuno lo sapeva, mi va di farlo. Mi va di fare questa rivelazione. Non vedo l’ora che inizi il programma a settembre e che nasca un nuovo amore come il mio”.