U&D, Teresa Cilia attacca: “Salvo ha visto qualcosa che non doveva vedere”

Continua la guerra a distanza fra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi.

Tutto è iniziato quando Mario Serpa, ex opinionista dello show, si è scontrato con il membro della redazione. Nella discussione è intervenuta anche Teresa Cilia che ha fatto delle rivelazioni molto importanti.

Su Instagram, l’ex tronista ha attaccato Raffaella Mennoia affermando che i rapporti fra la redazione di Uomini e Donne si sarebbero interrotti per via di un episodio molto spiacevole avvenuto durante una puntata dello show.

Nelle Stories di Instagram, Teresa ha svelato che tutto è iniziato quando suo marito Salvo, nel corso di una registrazione, ha visto qualcosa dietro le quinte del programma che non doveva vedere. Qualcosa che, a quanto pare, avrebbe spinto l’ex corteggiatore ad andarsene immediatamente dalla trasmissione e interrompere ogni rapporto con la redazione di Uomini e Donne.

Ma andiamo con ordine. Era il 2015 quando la bella siciliana, con una storia difficile alle spalle, sbarcò nel dating show di Maria De Filippi. Fra i tanti corteggiatori c’era anche Salvatore De Carlo, calciatore napoletano che conquistò da subito il suo cuore. Dopo Uomini e Donne, la coppia partecipò a Temptation Island, abbandonando però il reality dopo poche puntate. Poi la proposta di nozze nello studio e il matrimonio trasmesso in diretta da Barbara D’Urso.

In seguito la lunga assenza dal piccolo schermo che aveva fatto molto discutere portando i telespettatori a chiedersi cosa fosse successo fra Teresa e la redazione di Uomini e Donne. In queste ore sembra che la Cilia si sia decisa a parlare. L’ex tronista ha pubblicato alcuni video nelle Stories in cui parla di qualcosa di molto grave avvenuto dietro le quinte.

“Io non sputo nel piatto dove ho mangiato – ha spiegato Teresa –, perché io ringrazio, saluto con educazione e vado via. Non sto in un posto dove non voglio stare”. L’ex tronista ha poi svelato cosa sarebbe accaduto: “Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island – ha raccontato -. Salvo era uscito dallo studio perché ha visto una cosa che non doveva vedere. Si è alzato umilmente, con tanta dignità, e se ne è andato. Da lì è partito tutto. Ho fatto quattro anni bellissimi. Mi hanno trattato come una principessa. Vi dirò di più io e mio marito a Raffaella volevamo un bene dell’anima, parlava solo di lei. Io ho portato profondo rispetto, mi hanno dato tanto e ripeto perché io parlo di una singola persona”.