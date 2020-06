Pietro Taricone, Lorenzo del GF svela perché al funerale era presente solo Marina La Rosa

editato in: da

Lorenzo Battistello, ex protagonista del GF, torna a parlare di Pietro Taricone e svela, a 10 anni dalla morte dell’attore, perché i concorrenti del reality, tranne Marina La Rosa, non erano presenti al funerale. Era il 2010 quando Pietro, reduce dal successo dello show, morì a causa di un incidente con il paracadute. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme non solo nella vita di Kasia Smutniak, la sua compagna oggi sposata con Domenico Procacci, e della figlia Sophie, ma anche nell’esistenza degli ex compagni d’avventura.

In tanti si sono chiesti perché i protagonisti del primo Grande Fratello non fossero presenti ai funerali di Taricone. La risposta è arrivata proprio da Lorenzo che ha voluto ricordare quei momenti difficili e complicati per tutti. “Marina si era trasferita a Roma – ha svelato a FanPage -. Anche Pietro viveva lì e si frequentavano, avevano un legame di amicizia. Quando Pietro è morto, Marina era ai funerali. Aveva un rapporto di conoscenza anche con Kasia Smutniak – ha aggiunto parlando dell’attrice e compagna di Taricone -. L’ha vissuto in maniera più dolorosa per questo. All’epoca mi contestò il fatto di non essere andato ai funerali. Io mi trovavo a 1000 chilometri e ricordo che i funerali furono celebrati molto velocemente, pochi giorni dopo mi pare. Fu uno shock, non ebbi nemmeno il tempo di organizzare lo spostamento. Poi Marina è una persona molto sensibile”.

Lorenzo si è poi lasciato andare a una riflessione. “Ai funerali di Pietro c’era solo Marina – ha detto -. Credo che se fosse successo oggi saremmo stati lì tutti e nove. È stato il momento, nella nostra testa il Grande Fratello in quel periodo era finito. Quell’unità mancata all’epoca l’abbiamo ritrovata adesso”. Oggi Lorenzo, Marina La Rosa, Roberta Beta, Cristina Plevani e gli altri concorrenti del GF sono molto uniti. “Il legame tra noi ex concorrenti è molto forte ancora oggi – ha spiegato -. Abbiamo un gruppo Whatsapp e ci sentiamo tutti i giorni. In quel periodo, invece, dopo il boom iniziale ognuno aveva preso la sua direzione. C’erano stati gli eventi, le serate, gli incontri in tv e poi ci eravamo distaccati, stavamo capendo cosa fare della nostra vita”.