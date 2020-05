Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone su Instagram

editato in: da

Marina La Rosa ha voluto ricordare sul suo profilo Instagram Pietro Taricone, suo “coinquilino” nell’avventura della prima edizione del Grande Fratello.

Il reality show, sbarcato su Canale Cinque nel 2000, ha fatto la storia della tv: quella edizione è rimasta nel cuore di tantissimi di telespettatori, così come i concorrenti, i primi inquilini del bunker di Cinecittà.

In queste ultime settimane, sul suo profilo Instagram, Marina La Rosa ha dato vita al format 2000’s – 20 anni dopo, una serie di dirette con i partecipanti della prima edizione del Grande Fratello, partendo dalla prima eliminata, Francesca Piri, passando per Sergio Volpini, Maria Antonietta Tilloca, Salvo Veneziano, per arrivare ovviamente alla vincitrice del reality, Cristina Plevani.

Un modo per ripercorrere le grandi emozioni del primo Grande Fratello, e per rispondere alle domande e alle curiosità dei fan: tutti gli ex inquilini hanno accolto con piacere l’iniziativa della La Rosa, conclusa con uno scatto di Pietro Taricone.

“Finite interviste e chiacchierate con i miei ‘ex coinquilini’ durante le quali non si poteva non pensare a te. Ciao piccirì”, ha scritto Marina La Rosa nel testo di accompagnamento, ricordando l’attore scomparso il 29 giugno 2010.

Pietro Taricone è scomparso in seguito a un incidente con il paracadute, proprio quando era al massimo della felicità e del successo. Attore affermato di fiction e cinema, era riuscito a realizzare il suo sogno e a intraprendere la carriera a cui aspirava, e anche nella sfera privata aveva raggiunto la serenità: era legato a Kasia Smutniak, da cui aveva avuto la figlia Sophie.

Non è la prima volta che l’attrice – che per amore dei figli e del marito Guido Bellitti ha lasciato da tempo il mondo dello spettacolo – ricorda l’amico scomparso quasi dieci anni fa.

Qualche mese fa a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, Marina aveva confessato: “Lui era così meraviglioso come persona. Lo so che lo si dice di tutte le persone che non ci sono più ma lui lo era davvero. Era capace di instaurare una relazione intima con chiunque. Dopo il reality, siamo diventati molto amici. Lui mi faceva ridere molto… Era un po’ il fratello maggiore. Lui arrivava al cuore della gente”.