GF, la confessione di Maria Antonietta protagonista della prima edizione

Sono trascorsi quasi vent’anni dalla prima edizione del Grande Fratello e Maria Antonietta, fra i protagonisti del reality, si racconta.

La pittrice sarda, amica di Marina La Rosa e Cristina Plevani, entrò nella casa di Cinecittà il 14 settembre del 2000 conquistando da subito il cuore degli italiani. Caschetto e sorriso dolce, Maria Antonietta Tilloca incarnava l’immagine della “brava ragazza” e dentro il bunker era amica di tutti, da Pietro Taricone a Rocco Casalino, sino a Salvo Veneziano.

Oggi Maria Antonietta vive in Marocco, in un paese vicino Casablanca dove si è trasferita per seguire il compagno, pilota d’aerei. Lavora come illustratrice e ha mantenuto i contatti con diversi personaggi che parteciparono al primo Grande Fratello.

“Chiamo spesso Lorenzo, Salvo e Sergio – ha spiegato al Fatto Quotidiano -. Vede, insieme abbiamo fatto qualcosa di forte, di irripetibile. Tra noi c’è un legame che non si può spezzare”. Maria Antonietta ha raccontato di aver notato da subito uno dei suoi compagni quando entrò nella casa del GF, si tratta di Pietro Taricone.

La pittrice ha svelato che la colpì per “i suoi occhi vivi, attenti, attivi. Era un ragazzo furbo, intelligentissimo, uno che guardava, nel senso più profondo del termine”. Non è un caso se la morte dell’attore, venuto a mancare nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute, ha colpito molto tutti i partecipanti al GF. “Quello che è successo a Pietro ci ha segnato tutti – ha ammesso Maria Antoniette -. Ancora oggi, vent’anni dopo, spero che i ragazzi stiano tutti bene”.

La Tilloca ha poi commentato le nuove edizioni del reality che anche quest’anno verrà condotto da Barbara D’Urso e che è stato sdoganato anche nella sua versione vip da Ilary Blasi. “I concorrenti lo usano legittimamente come un mezzo per poi costruirsi un personaggio sui social e monetizzare in altro mondo – ha svelato -. Le concorrenti si comportano quasi sempre come galline che stramazzano davanti alle telecamere”.