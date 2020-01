Tutti gli squalificati del Grande Fratello

Salvo Veneziano è stato squalificato dalla Casa del GF Vip 4. Amaro destino per il concorrente storico del primo GF, l’edizione indimenticabile con Pietro Taricone, vincitrice Cristina Plevani, in cui il pizzaiolo entrò nel cuore dei telespettatori classificandosi secondo. A distanza di 20 anni Salvo si è rimesso in gioco, sperando di bissare lo stesso successo. Ma la sua esuberanza fisica e soprattutto verbale lo ha reso inviso prima ai concorrenti dentro la Casa, poi gli è costata l’espulsione dal gioco. Troppo violente e sessiste le affermazioni del cuoco siciliano nei confronti di un’altra concorrente. Non potevano certe passare inosservate né tantomeno impunite. Ma prima di Salvo, in tante edizioni del Grande Fratello, “normale” e poi Vip, non sono stati pochi i concorrenti espulsi per violenza verbale, fisica o per violazione del regolamento. Vediamoli tutti, partendo da lui