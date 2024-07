Matrimoni vip di luglio, chi ha pronunciato il fatidico Sì (oltre Simona Ventura)

Fonte: Getty Images Simona Ventura e Giovanni Terzi

Luglio è appena cominciato e si può già considerare un mese all’insegna del romanticismo: sono tanti i vip che hanno scelto l’estate per convolare a nozze e giurarsi amore eterno alla presenza di familiari e amici. Dopo i tanti Sì pronunciati a giugno – primo fra tutti quello attesissimo di Diletta Leotta e Loris Karius – ecco le prime nozze di luglio, tra cerimonie da favola e bellissimi abiti che fanno sognare.

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Tra le nozze più attese di questo luglio c’erano quelle di Simona Ventura e Giovanni Terzi: la coppia, dopo aver rimandato le nozze più volte, è finalmente convolata a nozze il 6 luglio al Grand Hotel Rimini. Una cerimonia toccante quella della conduttrice e del giornalista, che come sempre sono apparsi innamoratissimi e complici.

I due non sono riusciti a trattenere la commozione, e dopo essersi scambiati un dolce bacio si sono lasciati andare alle lacrime. Quello del Sì era un momento che aspettavano da tempo, arrivato dopo sei anni d’amore. Per la cerimonia – con oltre 200 invitati – Simona ha scelto un abito raffinatissimo firmato Atelier Emé, con un pantalone dal quale partiva uno splendido strascico.

Per il taglio della torta Ventura ha poi optato per un cambio look pazzesco, con un vestito più tradizionale con scollo a cuore, gonna ampia e anche in questo caso un lungo strascico: due abiti da favola per una sposa splendida.

Danilo Bertazzi e Roberto Nozza

Il mese di luglio si è aperto con il matrimonio di Danilo Bertazzi, il Tonio Cartonio della Melevisione, che l’1 luglio è convolato a nozze con il compagno storico Roberto Nozza, fotografo brianzolo.

La location scelta per il rito civile che ha suggellato il loro amore è quella dei verdi prati della Brianza, poco lontano dalla casa dei nuovi suoceri di Danilo, che sono stati anche i testimoni della coppia. Il matrimonio è arrivato dopo dodici anni di relazione. La coppia ha annunciato le nozze su Instagram, e a corredo degli scatti che immortalano il loro giorno più bello una didascalia semplice ma che dice tutto: “Sì”, quello che hanno pronunciato con il cuore ricolmo d’amore.

Guendalina Tavassi e Federico Perna

È arrivato a sorpresa l’annuncio delle nozze di Guendalina Tavassi e Federico Perna, che hanno pronunciato il fatidico Sì alle Maldive, con una cerimonia intima sulla spiaggia, di fronte al mare, alla presenza di pochissimi invitati, tra cui gli amatissimi figli di Guendalina, testimoni del loro amore.

“Da giorni Federico spariva a Roma e mi ero anche un po’ arrabbiata… mi ha fatto fare anche il vestito da sposa, non me lo ha dato prima perché altrimenti ovviamente lo sgamavo”, ha raccontato su Instagram. E così dopo un aperitivo sulla spiaggia sono arrivate le nozze a sorpresa, per celebrare la loro unione.

Nicolas Vaporidis e la compagna Ali

A metà luglio Nicolas Vaporidis si sposerà con la compagna Ali, alla quale è legato già da alcuni anni. Non si conoscono i dettagli delle nozze, visto che l’ex attore ha deciso di cambiare vita e allontanarsi dal mondo dello spettacolo, ma il loro è un grande amore. “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli. Ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere. L’ho conosciuta nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla. Questo mi ha fatto innamorare”.