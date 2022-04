Simona Ventura, perché non sono ancora arrivate le nozze con Terzi

Venezia 2021, Simona Ventura ciclone al Lido in pantaloni bianchi

Uno degli amori più frizzanti del mondo dello spettacolo italiano è sicuramente quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. La coppia, spumeggiante e briosa, è spesso protagonista sui social media, dove mostrano la propria quotidianità e gli attimi più felici. Tuttavia, come mai, nonostante l’enorme affetto che li lega, non sono ancora arrivate le nozze? Il motivo è stato svelato proprio dalla conduttrice nel corso di un’intervista.

Simona Ventura spiega perché non ci sono ancora state le nozze con Giovanni Terzi

La storia d’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi prosegue a vele spiegate: sono sereni, insieme, felici di potersi vivere. Ormai, il legame è solido da ben tre anni e mezzo. Il matrimonio, tuttavia, ci sarà (almeno, è nelle loro intenzioni per il futuro). E se finora non sono state celebrate un motivo c’è, e non riguarda in alcun modo eventuali ripensamenti o dubbi.

“Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo: prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra“, ha spiegato nel corso della sua intervista a Gente la conduttrice, che abbiamo visto di recente in TV nel programma Ultima Fermata. Lo show, sebbene la conduzione impeccabile della Tigre di Chivasso, non è decollato, ed è stato definito una “copia” di Temptation Island un po’ maldestra.

I primi dettagli sulle nozze

Per il momento, le nozze sono in programma, e qualche dettaglio è stato condiviso. Naturalmente, il grande passo avverrà in grande stile, ma in totale sicurezza. “Vorremmo una festa senza rischi, godercela con accanto le persone del cuore. Lo dico sommessamente, ma sono certa che ce la faremo. Il nostro amore è forte, si esprime ogni giorno: insieme siamo in grado di superare qualsiasi avversità. Noi ci sentiamo già profondamente legati, ci sentiamo già una famiglia: mancano soltanto le fedi”.

In effetti, non è obbligatorio sposarsi per sentirsi una famiglia: tutt’altro. Per la Ventura, Giovanni è un grande amore e più volte ha parlato del loro legame speciale. Tanto che comunque si ritengono una famiglia allargata. “Per me la famiglia è essenziale, per Giovanni anche: noi non siamo più due, siamo uno. E questo uno ha cinque satelliti. Siamo felici e loro lo sono altrettanto nel vederci così”.

Simona Ventura, il legame speciale con Terzi

Anche a Gente, Simona Ventura ha voluto ribadire l’amore per Terzi e ha ripercorso soprattutto gli inizi: “Io ho sempre creduto nell’amore, ma non avevo mai trovato una persona tanto complementare e affine. Quando ci siamo incontrati eravamo un po’ due lupi solitari, due che si erano un po’ chiusi. Io pensavo che probabilmente avrei avuto tante cose nella vita, ma non l’amore, che sarei rimasta da sola, con i miei figli, e già mi ritenevo fortunata”.

Ha anche ammesso che lui l’ha in qualche modo cambiata, facendola diventare una persona migliore: “Nell’essere più sensibile, più dolce. Ero diventata più chiusa, più dura, non ero più io. Il nostro amore è una terapia. Mi ha restituito entusiasmo, energia, forza, serenità ed equilibrio”. Speriamo che le campane a nozze possano suonare presto per realizzare il loro sogno.