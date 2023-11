Fonte: IPA Simona Ventura e Stefano Bettarini

Questa potrebbe finalmente essere la volta buona per Simona Ventura e Giovanni Terzi, pronti a convolare a nozze dopo due rinvii (ma un amore sempre solido alle spalle). La coppia ne ha parlato nel salotto di Bella Ma’ con Pierluigi Diaco, dove la conduttrice ha ricordato anche la separazione dall’ex Stefano Bettarini con un velo di amarezza.

Simona Ventura, il primo incontro con Giovanni Terzi e l’indiscrezione sulle nozze

Ormai è (quasi) certo: nel 2024 per Simona Ventura e Giovanni Terzi suoneranno le campane a festa per le loro nozze. Un matrimonio rinviato più volte per la coppia – ma senza che il loro sentimento ne uscisse scalfito – adesso finalmente pronta a giurarsi amore eterno senza alcun intoppo.

La conduttrice e il giornalista ne hanno parlato a Bella Ma’, ospiti di Pierluigi Diaco, dove hanno raccontato anche del loro primo incontro durante una cena tra amici. Simona però ha svelato che si erano già visti in aeroporto qualche tempo prima, quando ancora entrambi erano impegnati: “Ci siamo guardati, c’erano anche altre persone. Lui poi mi ha fatto la dedica sul suo libro. Ci è battuto il cuore“.

Poi, su insistenza di Diaco, Terzi si è sbilanciato sulle nozze: “Nel 2024. Oggi è un giorno in cui ci avviciniamo di più a quella data. La verità è che noi sappiamo la data, però sinceramente l’abbiamo definita due volte ed è successo di tutto”, ha risposto il giornalista. Poi ha aggiunto: “A tre mesi dalla data, la faremo sapere“.

Già ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona Giovanni Terzi si era lasciato andare a qualche indiscrezione sul matrimonio con Simona, che il matrimonio non si terrà a Milano ma a Rimini, lasciando anche in quel caso il pubblico con la curiosità sulla data della cerimonia.

Simona Ventura, la separazione con Stefano Bettarini

La conduttrice non ha mai fatto mistero di desiderare una famiglia allargata piena di armonia, una “una tribù dove nessuno rimane indietro” come l’ha spesso definita nel corso di alcune interviste, e che ha costruito nel tempo anche insieme al suo Giovanni.

Ma le strade che hanno portato a quello che ha oggi non sempre sono state facili da percorrere: Ventura è stata sposata con Stefano Bettarini, padre dei suoi figli Nicolò e Giacomo, per poi separarsi dopo dieci anni di matrimonio, nel 2008.

“Fu dolorosa perché fu pubblica“, ha raccontato. “Già la separazione di per sé è dolorosa perché è il fallimento di un progetto di vita, poi se diventa anche un fatto pubblico è ancora più difficile da superare. Nella vita non si può essere sempre ‘up’, sicuramente la ‘Super Simo’ degli anni ’90 era più spensierata e aveva meno responsabilità poi nella vita accadono tante cose ma ci si rialza sempre”.

Non è la prima volta che la conduttrice parla del suo ex: in passato infatti aveva spiegato che “le storie finiscono per colpa e per merito di tutti e due. Con il tempo ricordi le cose migliori: di Stefano rammento i momenti belli, oggi siamo entrambi felici con altre storie e questo mi fa piacere. Io cerco sempre la pace”.