Chi è Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura

Niccolò Bettarini, nato il 6 ottobre 1998 a Milano, è un personaggio pubblico noto principalmente per essere il figlio di Simona Ventura, famosa presentatrice televisiva, e dell’ex calciatore Stefano Bettarini. Niccolò fin da bambino si è appassionato allo sport, in particolare al calcio, seguendo il percorso del padre. Niccolò ha un fratello, minore, Giacomo, e una sorella, Caterina, adottata da Simona Ventura nel 2014 dopo un periodo di affidamento.

Niccolò Bettarini ha provato diverse carriere: in principio quella del calcio, che ha provato a coltivare trasferendosi anche a Londra per giocare in una squadra. Ma ben presto ha abbandonato questa strada, per reinventarsi nel mondo della moda, dei social e della televisione.