Fonte: IPA Stefano Bettarini

Stefano Bettarini è stato uno degli ospiti della puntata di Verissimo del 26 gennaio 2025. L’ex calciatore ha raccontato nello studio televisivo il periodo complicato che sta vivendo, vista la recente scomparsa del suo amato papà.

Stefano Bettarini, il ricordo del papà

Dal momento in cui ha fatto il suo ingresso a Verissimo, nella puntata del 26 gennaio 2025, Stefano Bettarini è apparso subito particolarmente commosso ed emozionato. L’ex calciatore ha svelato che la scomparsa di suo padre Mauro è ancora troppo recente per riuscire a gestire le sue emozioni a riguardo, lasciandosi andare alle lacrime.

Lo sportivo ha raccontato quanto è stata fondamentale per lui la figura paterna: “Noi abbiamo una famiglia molto unita, io mio padre l’ho vissuto veramente a pieno, ho avuto la fortuna di viverlo fino all’età di 86 anni. Nonostante gli ultimi tre anni con le sue difficoltà, però era una persona presente. Era il mio primo allenatore, perché comunque la prima telefonata dopo le partite era la sua… Per me è stato un punto di riferimento, lo è ancora oggi che se n’è andato, perché io lo sento dentro di me”.

Stefano Bettarini ha raccontato anche gli ultimi giorni del mese di dicembre 2024, vissuti sempre a fianco di suo padre: “Purtroppo gli ultimi 12 giorni ha sofferto tanto perché la malattia ha preso il sopravvento, però lui voleva morire nella sua casa, in famiglia. Ha scelto il giorno della Sacra Famiglia per andarsene, di domenica, prima delle partite. Sembra tutto un film, un copione già predefinito però è com’era lui, lui voleva lasciare il segno in tutto e per tutto e l’ha fatto fino all’ultimo respiro in cui noi eravamo lì con lui… Leggevo nei suoi occhi il disappunto di vedere i suoi figli e sua moglie che lo vedevano soffrire così. Era come se si vergognasse in quelle condizioni… La sua felicità era la nostra unione, il nostro andare d’accordo sempre. La cosa importante è che noi abbiamo fatto di tutto per stargli vicino fino all’ultimo respiro, è la cosa che ci fa stare sereni”.

Lo sportivo ha raccontato che sua madre, invece, sembrava voler negare la brutta realtà a sé stessa: “Vederla soffrire così, è come se rifiutasse… Come se cancellasse e non volesse accettare… Già dieci, dodici giorni, che lui non mangiava più, aspettavo che da un momento all’altro si spegnesse”.

Stefano Bettarini, i rapporti con Simona Ventura

Al capezzale del nonno sono corsi anche Niccolò e Giacomo Bettarini, avuti dal matrimonio con Simona Ventura: “I miei figli sono stati molto presenti, negli ultimi periodi cercando di venire con frequenza a trovare il nonno… L’hanno visto ancora in vita”.

Tornando sul suo matrimonio con la conduttrice televisiva, lo sportivo ha rivelato che la fine di quella relazione è stata per lui un lutto e, a domanda diretta di Silvia Toffanin, ha svelato i suoi rapporti attuali con l’ex moglie: “Alti e bassi, rimane la mamma dei miei figli e per quello la rispetterò sempre però purtroppo le vite, ognuno prende le proprie strade e soprattutto vive con la propria coscienza”.

L’ex calciatore ha rivelato anche perché non si è mai risposato: “Ho dato priorità ad altro, ai miei ragazzi, a quello che sentivo facesse piacere a loro. Avverto in loro, comunque, che questa cosa che i genitori si risposano, che si riaccompagnano, la vivono un po’ in maniera gelosa, un po’ possessiva e li capisco. Quindi non vorrei ferirli in alcun modo anche se un domani, quando saranno cresciuti, capiranno”.

Stefano Bettarini vive adesso una splendida storia d’amore con Nicoletta Larini, al suo fianco da sette anni: “Una donna che negli ultimi periodi mi è stata veramente molto accanto, sono veramente fiero di lei”. Lo sportivo non esclude di creare una famiglia con la fidanzata con l’arrivo di un nuovo figlio: “Ma chissà, non ne parliamo perché ultimamente abbiamo avuto altro a cui pensare… Magari più avanti chi lo sa, potrebbe essere una cosa desiderata da entrambi”.

Infine l’ex calciatore ha svelato che, adesso, non tornerebbe in tv, visto che ha un ricordo poco felice della sua ultima esperienza.