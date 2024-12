Lutto per Stefano Bettarini, morto il papà Mauro: “Il prezzo dell’amore è la perdita”

Fonte: IPA Stefano Bettarini

L’ultimo saluto all’amatissimo papà Mauro condiviso su Instagram: “Il prezzo dell’amore è la perdita. Ciao babbo”. Così Stefano Bettarini ha annunciato la scomparsa del papà Mauro, romano d’origine, il suo punto di riferimento, la persona che gli ha trasmesso l’amore per il calcio.

Mauro Bettarini si è spento all’età di 86 anni: papà di Stefano Bettarini, ex calciatore e assicuratore. Stefano ha condiviso una foto del papà su Instagram, e un messaggio: “Il prezzo dell’amore è la perdita”. Un pensiero rivolto a chi gli ha insegnato tutto, chi lo ha sempre sostenuto durante il cammino. Un ultimo saluto simbolico, perché chi scompare non se ne va mai veramente.

Chi era Mauro Bettarini

La famiglia Bettarini è sempre stata unitissima. Mauro Bettarini, amato dai figli Stefano e Simona, ma anche dalla moglie Nice, con cui ha trascorso più di 50 anni di vita insieme. Nato nel 1938, nel passato di Mauro Bettarini c’è stato il calcio, proprio come in quello del figlio Stefano: durante gli anni ’50 ha giocato nelle giovanili della Roma, come portiere. Ben quattro le stagioni in giallorosso, per poi lasciare il suo sogno per una bocciatura al liceo classico. In seguito si era trasferito in provincia di Siena dal nonno, a Buonconvento, dove in molti lo conoscevano e lo stimavano.

E proprio lì aveva intrapreso gli studi di Giurisprudenza, ma senza mai dimenticare quella passione giovanile, il calcio: anni dopo, era riuscito a entrare nel Poggibonsi, squadra di serie D ai tempi. Nel 1971 aveva smesso di giocare a calcio; poi la laurea e l’inizio della carriera da assicuratore, lavoro che ha svolto fino alla pensione. Così come aveva continuato a coltivare la sua passione, allenando la Pianese, la Sinalunga, a Chiusi, o ancora a Colle Val d’Elsa e a Staggia Senese. Un tecnico preparato e serio, una persona perbene e con valori precisi. Ed è stato sempre lui a comprendere il talento del figlio Stefano e a incoraggiarlo a giocare.

Il legame con i figli Simona e Stefano e l’amore per Nice

Mauro Bettarini viene ricordato in queste ore come un uomo gentile, sempre disponibile, dedito alla famiglia. Con la sua Nice, avevano festeggiato poco tempo fa un traguardo importante, ben 55 anni di matrimonio, anni pieni d’amore, che in casa Bettarini non è mai mancato, e di felicità. A ottobre, aveva compiuto 86 anni: per l’occasione, aveva intrapreso un viaggio nel meraviglioso Egitto con al suo fianco la moglie Nice, il figlio Stefano e la sua fidanzata Nicoletta Larini.

Anche la Gazzetta di Siena ne ricorda l’affabilità: Nice e Mauro, una “coppia gentile”, che non si sono mai montati la testa: “Neppure quando il figlio era su tutti i rotocalchi, prima come giocatore, poi come uomo di spettacolo”. Al contrario, sono sempre rimasti al fianco dei figli Stefano e Simona. Durante gli ultimi anni, Mauro e Nice si sono divisi tra la casa in centro a Siena e la villa a Buonconvento, lì dove tutto aveva avuto inizio.