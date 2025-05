Fonte: IPA Simona Ventura

Simona Ventura è uno dei volti più amati della televisione italiana e presto intratterrà nuovamente i telespettatori nell’inedito ruolo di opinionista per uno show televisivo di cui è stata in passato una grande protagonista. Si tratta dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi che avrà la conduzione di Veronica Gentili e vedrà tra i protagonisti anche Pierpaolo Pretelli, nello speciale ruolo d’inviato in Honduras.

La conduttrice televisiva ha raccontato questa svolta della sua carriera a Silvia Toffanin, nel corso della puntata del 4 maggio 2025 di Verissimo, ma si è aperta anche sulla sua vita privata passata e attuale.

Simona Ventura e l’Isola dei Famosi

Simona Ventura torna all’Isola dei Famosi a breve nel ruolo di opinionista e, così, sarà la prima in assoluto ad aver ricoperto ben tre diversi ruoli all’interno dello show televisivo: “Ho tutti i ruoli, ho condotto per 8 anni, poi ho fatto la concorrente”. La conduttrice televisiva ha già donato dei preziosi consigli a Veronica Gentili, nuova conduttrice dello show televisivo a cui lei darà un supporto: “Sono di supporto a Veronica, mi fa piacere che lei mi abbia voluto”.

Simona Ventura ha svelato che sarà un’opinionista molto diretta: “Quello che mi passa per la testa dico, senza filtri, per cui non lo so cosa succederà. Avendolo fatto io come concorrente posso dire qualcosa di più”.

Al di là della vita professionale, la presentatrice ha svelato di essere una donna risolta, come non lo era invece in passato, e di essere molto felice al fianco del marito Giovanni Terzi e dei suoi figli: “Averli vicino a me per me è una grande fortuna. Ringrazio il destino che i miei figli sono qui”.

Ogni momento della sua vita, anche i peggiori, è stato per lei fondamentale per crescere: “Le prove sono state tante ma le ho anche cercate perché poi fondamentalmente io ho bisogno di ostacoli da superare. Ho sempre bisogno di questi stimoli, tante ripartenze, tante rinascite, tante vite… Ho avuto sempre una costante, il pubblico che mi ha voluto bene”.

Ma soprattutto un fatto ha cambiato totalmente il suo modo di vedere il mondo. Si tratta di quando suo figlio, Niccolò Bettarini, ha subito un’aggressione: “Come se il destino mi avesse dato uno schiaffo. Ho cambiato la mia vita… Cambia proprio la misura degli ostacoli che hai davanti, adesso non c’è più niente che mi faccia preoccupare”.

In questo momento complicato la presentatrice ha trovato il supporto di Maria De Filippi che l’ha scelta per condurre Temptation Island: “Ho avuto anche Maria che mi è stata vicina. Non la ringrazierò mai abbastanza”.

Simona Ventura, la replica all’ex marito

Simona Ventura è felicemente sposata con Giovanni Terzi ma in passato ha vissuto una storia d’amore da favola con Stefano Bettarini da cui ha avuto due figli. Adesso, invece, il loro rapporto è caratterizzato da degli alti e dei bassi, come svelato dalla stessa conduttrice televisiva: “Il padre dei miei figli e per questo lo rispetterò sempre”.

In una precedente puntata di Verissimo, l’ex calciatore aveva affermato di aver deciso di non sposarsi nuovamente proprio per non far soffrire i loro figli in comune. La conduttrice televisiva ha deciso di replicare a questa provocazione, affermando che Niccolò e Giacomo Bettarini sono felici per le sue nozze: “I miei figli erano al matrimonio ed erano felici per me ed erano commossi… Gioivano per noi”.