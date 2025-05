Fonte: IPA Veronica Gentili

Veronica Gentili è stata scelta per essere la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 il 7 maggio 2025. La presentatrice, quindi, andrà a sostituire Vladimir Luxuria, che è stata al timone del reality show lo scorso anno, dopo l’addio di Ilary Blasi. Accanto a lei è stata scelta un’opinionista d’eccezione, Simona Ventura, ex padrona di casa del programma televisivo.

Prima dell’avvio della produzione televisiva la storica conduttrice dell’Isola dei Famosi ha voluto dare un prezioso consiglio a Veronica Gentili, come da lei stesso rivelato in una recente intervista.

Veronica Gentili, le emozioni prima dell’avvio

Veronica Gentili dopo aver preso la conduzione de Le Iene e aver raggiunto degli ottimi successi si appresta a essere la protagonista di un’altra importante produzione televisiva, targata Mediaset. La conduttrice televisiva, infatti, sarà al timone dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, il cui cast è stato già svelato e presenta dei nomi molto attesi come quello di Patrizia Rossetti.

Per l’occasione la presentatrice si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni attraverso un’intervista in cui si è detta emozionata e molto impegnata a lavorare su questo nuovo progetto televisivo. Veronica Gentili ha svelato che non si aspettava di essere scelta per questo ruolo: “Una grandissima sorpresa. Mediaset voleva riportare il reality allo spirito originario e in quest’ottica ha chiamato me, per dare un taglio giornalistico più scarno, in modo da tirare fuori dal racconto di fatti e persone tutto ciò che è possibile”.

La giornalista ha rivelato di aver visto qualche edizione passata del reality show e di voler puntare sul far emergere la vera personalità dei concorrenti: “Vogliamo fare emergere l’umanità delle persone. La grande chance è poter togliere ai concorrenti l’armatura della notorietà e scoprirli in quanto persone… Immagino di poter portare la mia enorme curiosità verso le persone e quello che succede nella loro testa, anima, cuore e spirito”.

La conduttrice televisiva sarà affiancata da Simona Ventura, che ha deciso di darle un prezioso consiglio: “Di voler bene ai concorrenti e di proteggerli, perché sono le persone che con me hanno deciso di affrontare questa sfida”. Veronica Gentili si è detta felice del fatto che la rete abbia scelto la conduttrice come sua compagna d’avventura: “Molto. Simona è una grande donna, ironica e sagace, che sa cogliere le sfumature”.

Anche per l’inviato in Honduras, Pierpaolo Pretelli, la conduttrice ha avuto parole di stima: “Mi ha fatto piacere il suo entusiasmo, Pierpaolo ha proprio voglia di andare lì, di scoprire un’altra realtà e fare questa esperienza”.

Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli prima dell’Isola

Veronica Gentili è la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2025, ma anche Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli faranno parte del cast, in veste di opinionista e inviato speciale. Quest’ultimo ha definito quest’opportunità lavorativa come un sogn0 che si avvera: “È sempre stato un mio sogno. È capitata questa opportunità e sono felicissimo! È un momento bello e stimolante della mia vita. Sono grato all’universo. Questa è l’occasione più importante che mi sia successa finora, darò il 110 per cento!”.

L’ex gieffino ha raccontato anche di come la compagna Giulia Salemi lo supporti in questa sua nuova esperienza: “Quando tornerò Kian sarà molto più grande, chissà cosa mi perderò. Mi mancherà tutto sia di lui sia di Giulia che però è contentissima, come se partisse lei. La condivisione ci lega molto, siamo uno la spalla dell’altro e lei sa che questo è un momento importante per me”.

Simona Ventura ha rivelato che non s’aspettava di essere chiamata per ricoprire il ruolo di opinionista e che è felice di quest’opportunità: “Veronica mi piace moltissimo per cui, quando mi è stato proposto, ho accettato volentieri perché penso di poter essere di supporto innanzitutto a lei. Sono l’unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli. Poi quando ho visto il logo del programma ho detto: ‘Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?'”.