Caso Signorini, la reazione di ex concorrenti del Grande Fratello: “Apriamo il vaso di Pandora”

Alfonso Signorini

Mentre Alfonso Signorini preferisce (per ora) mantenere il silenzio sulle accuse mosse da Fabrizio Corona, non sono tardate ad arrivare le reazioni di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Molti si sono scagliati contro il conduttore del reality show che ora, dopo l’ennesimo scandalo, rischia di non tornare in onda su Canale 5.

Caso Signorini, le reazioni degli ex concorrenti del Grande Fratello

Fabrizio Corona è tornato a scuotere il mondo dello spettacolo italiano con le sue rivelazioni nel format Falsissimo. Al centro delle polemiche, una clamorosa accusa: per entrare nel mondo della televisione, e in particolare nel Grande Fratello, sarebbe necessario sottostare al cosiddetto “sistema Signorini”. “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”, ha assicurato l’ex marito di Nina Moric.

Le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi hanno immediatamente diviso l’opinione pubblica e generato una serie di reazioni contrastanti. Tra le prime che stanno facendo chiacchierare parecchio, quella di Stefano Bettarini, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex marito di Simona Ventura.

Con una punta di ironia, Bettarini ha pubblicato su Instagram una foto di Fabrizio Corona accompagnata dalla frase: “Quando sei sulla riva del fiume da 4 anni e…Karma”. Un messaggio criptico ma non troppo.

L’ex calciatore ha infatti partecipato al GF Vip ben due volte e nel 2020 è stato squalificato a seguito di una bestemmia. Ma Betta ha sempre sostenuto pubblicamente di non aver bestemmiato e che Signorini e gli autori lo abbiano fatto fuori per favorire altri personaggi. Ne è nata addirittura una disputa legale. che continua ancora oggi mentre lo sportivo non ha più messo piede a Mediaset.

Sulla stessa lunghezza d’onda Daniele Dal Moro, anche lui due volte concorrente del Grande Fratello Vip. Prima nell’edizione Nip condotta da Barbara D’Urso poi in quella Vip di Signorini, nel 2021, dove è stato squalificato per comportamenti considerati inappropriati e aggressivi.

“Apriamo il vaso di Pandora sulla mia squalifica. Abbiamo tante cose di cui parlare. Ora siamo alla resa dei conti”, ha osservato sui social. Le sue parole lasciano intravedere retroscena ancora nascosti e sembrano suggerire che la verità dietro le quinte possa essere più complessa di quanto appaia.

Tra le voci più critiche spicca anche quella di Valentina Vignali, amica di Dal Moro e spesso opinionista televisiva. Senza mezzi termini, ha scritto sul suo account: “È bello vedere i vostri ‘idoli’ sgretolarsi come carta pesta. Lavoro nella moda e nella tv dal 2006: grazie a Dio non siamo tutti così. FATE RIBREZZO”. Parole che denunciano opportunismo e dinamiche discutibili all’interno del mondo dello spettacolo.

Shaila Gatta, ex Velina e protagonista del Grande Fratello nell’edizione 2024-2025, si è invece limitata a mettere like a un commento spudorato di un follower: “Mamma Gatta sta sparando i botti mentre guarda falsissimo speciale pelato”. Per molti una sorta di rivincita dopo le varie tensioni avute con Signorini: più volte i due si sono scontrati in diretta.

Antonio Zequila pronto a difendere Alfonso Signorini

Tra le varie critiche, si è alzata una voce in difesa di Alfonso Signorini. Quella di Antonio Zequila, che non ha esitato a definirlo “una persona straordinaria, di grande cultura e spessore intellettuale”. L’attore ha dunque sottolineato come Signorini sia stato oggetto di gelosie e malintesi, ribadendo che non avrebbe mai costretto nessuno a nulla.

Intanto secondo qualcuno la nuova edizione del Grande Fratello Vip – prevista per il prossimo marzo sempre sotto la guida di Signorini – potrebbe saltare per via della bufera mediatica generata da Corona.

