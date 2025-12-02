Grande Fratello Vip torna a marzo, Alfonso Signorini ha chiuso il cast

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Alfonso SIgnorini al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip si farà. Dopo settimane di indiscrezioni Mediaset ha confermato il ritorno del reality show, che appare nei palinsesti del 2026. E Alfonso Signorini, diventato col tempo volto del programma, ha già preparato il cast di personaggi famosi, pronto a sorprendere il pubblico.

Il Grande Fratello Vip 2026 si farà a marzo

Dopo settimane di indiscrezioni, il Grande Fratello Vip scalda i motori: la nuova edizione si farà. Andrà in onda a marzo 2026, come rivelano i palinsesti ufficiali Mediaset condivisi da Bubinoblog. L’obiettivo è sorprendere e tornare un po’ ai fasti delle prime edizioni, quando c’erano davvero personaggi famosi e dinamiche che creavano un certo interesse.

Dovrebbe andare in onda il lunedì sera, ormai giorno fisso dei reality di Canale 5, anche se al momento non è stata ancora condivisa una data ufficiale. Probabile però che la messa in onda del GF Vip faccia slittare L’Isola dei Famosi che, secondo alcune fonti, starebbe facendo i conti anche con alcune problematiche organizzative.

Tornando al Grande Fratello Vip, la macchina del format si è già messa in moto: confermato alla conduzione di Alfonso Signorini che, nelle vesti anche di autore, ha già chiuso il cast. Una lunga selezione, durata mesi.

“Abbiamo chiuso il cast, siamo molto soddisfatti, potrebbe dare grandi soddisfazioni…Io l’ho preparato, bisogna vedere se piacerà”, ha fatto sapere Signorini al Corriere della Sera.

Un cast selezionato con cura e che sarebbe stato già approvato da Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe esaminato personalmente ogni concorrente per assicurarsi che il reality mantenga il suo fascino e la competitività necessaria.

Del resto Berlusconi Junior lo aveva già detto chiaramente: nessun Grande Fratello Vip senza un cast all’altezza. E stando ai rumors, Signorini sembra aver centrato l’obiettivo. Grazie anche alla complicità di Maria De Filippi, che avrebbe aiutato Alfonso nella scelta dei futuri Vipponi da rinchiudere nel bunker di Cinecittà.

Una mano preziosa, visto che Queen Mary di casting se ne intende. E un po’ come il leggendario Re Mida tutto quello che tocca sembra diventare oro. Basti pensare alle ultime edizioni di successo di Temptation Island, ma anche alle versioni Vip del docu-reality.

Oppure ad altri programmi della De Filippi che ormai sono diventati un po’ il tratto distintivo di Canale 5: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu si que vales. Tutti titoli ben rodati e che non smettono di appassionare il pubblico nonostante lo scorrere del tempo.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2026

Secondo Davide Maggio, i concorrenti selezionati sono 23, con 9 riserve, provenienti da mondi diversi: spettacolo, musica, sport, web e persino politica.

Tra i nomi più chiacchierati spuntano icone come Donatella Rettore, Katia Ricciarelli, Alba Parietti e Walter Zenga, ma anche volti più contemporanei e divisivi come Loredana Lecciso, la figlia Jasmine Carrisi e Federica Pellegrini.

Un cast così eterogeno che sulla carta promette scintille, anche se per scoprire chi sarà davvero tra i protagonisti del prossimo GF Vip dovremo attendere l’annuncio ufficiale della rete. Prima c’è da chiudere il Grande Fratello Nip con Simona Ventura: la finale è prevista per il 15 dicembre.

