Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

La puntata del 1° dicembre 2025 del Grande Fratello ha avuto inizio in maniera particolare. Simona Ventura ha detto basta, anche se in realtà è la produzione a fare la voce grossa. Mediaset ha deciso di prendere dei provvedimenti nei confronti di più concorrenti. La padrona di casa ne ha poi approfittato per annunciare la fine del reality.

Quando finisce il Grande Fratello

È tempo che tutti si prendano le responsabilità delle proprie azioni. Lo dice Simona Ventura al suo ingresso in studio. Spiega che il Grande Fratello ha deciso di prendere dei duri provvedimenti, in seguito a degli episodi avvenuti nel corso della settimana.

I nodi vengono al pettine, ora che tutto sta volgendo al termine. La conduttrice ha infatti confermato la data di chiusura del reality di Canale 5 che, anche quest’anno, ha faticato sotto l’aspetto degli ascolti.

Com’è stato in precedenza per Alfonso Signorini, non era stata data una fine certa. Sapevamo solo che sarebbe finito tutto entro il 2025, anche perché in precedenza era prevista la versione Vip al via a gennaio. Ora, con un bel po’ di concorrenti ancora in gioco, Simona Ventura parla chiaramente di terzultima puntata. Il Grande Fratello finirà lunedì 15 dicembre, dunque.

Tutti contro Simone

La grafica di inizio puntata ha inondato i display dello studio con una singola parola, ripetuta più volte: “Basta”. Ancora una volta è stata pronunciata una frase reputata inaccettabile. Qualcosa che non ha lasciato indifferente la produzione.

Episodi del genere si ripetono anno dopo anno, generalmente quando i concorrenti “dimenticano” le telecamere, abituandosi, sentendosi liberi di esprimersi come farebbero all’esterno, al sicuro della propria cerchia di conoscenze.

In questo caso la lente d’ingrandimento è stata puntata su Simone. Le sue parole, pronunciate dinanzi a Domenico, sua madre Francesca e Benedetta, dovevano essere condannate. Qual è stata invece la risposta suscitata? Una gran risata generale.

L’episodio è divenuto rapidamente virale, generando svariate reazioni. Molti gli articoli e i messaggi di condanna sui social. Simona Ventura svela che il GF lo ha già richiamato privatamente, per poi mostrare le immagini “incriminate”.

Il tutto è avvenuto in giardino, dove Simone prega quasi la produzione di fargli provare l’esperienza della suite con Dolce (concorrente del GF Kosovo pronta a entrare per un periodo limitato). L’obiettivo? Riuscire a entrare nelle sue grazie, per così dire. Un traguardo da raggiungere a ogni costo: “La faccio ubriacare, le faccio bere il vino rosso con la melatonina”.

La punizione del GF

Un’immagine decisamente condannabile, creata verbalmente col sorriso sulle labbra. Dietro di essa si cela l’oggettivizzazione della donna, che diventa un corpo da possedere a ogni costo. Dinanzi alle parole di Simona, l’espressione gongolante di Simone muta: “Entriamo al Grande Fratello e proviamo in tutto e per tutto d’essere noi stessi. Si va però oltre, anche se l’intenzione era quella di prendermi in giro da solo”.

Interviene poi Domenico, che ha contribuito attivamente alla creazione di questa immagine: “Porta 11 bottiglie”. Neanche a dirlo, stavano soltanto scherzando e la reazione, lo si intuisce dai loro toni, è eccessiva.

È un po’ la vecchia cara storia del “non si può più dire nulla”. La verità è che si può dire tutto, a patto di fronteggiare le necessarie conseguenze. Quando si ripete che gli uomini dovrebbero mettere a tacere i propri amici o conoscenti che parlano delle donne in un certo modo, si fa riferimento proprio a questo. Ciò che per loro è innocuo e giocoso, rappresenta un mattoncino in un sistema sociale malsano.

La cosa peggiore? Le difese di sua madre Francesca. Da donna dovrebbe comprendere e invece parla a sua volta di ironia nei confronti di suo figlio “che non conclude mai nulla”. Simona però tuona e non accetta giustificazioni.

“Avete detto cose gravi, in un momento come questo. Non si scherza su queste cose drammatiche”, spiega la conduttrice. Dall’altra parte si ha però un muro. Sotto accusa, chiedono tutti scusa e si giustificano al tempo stesso. È però evidente che ritengano tutto ciò eccessivo e figlio di un politically correct oppressivo. Ciò che conta, però, è mandare un chiaro messaggio a chi guarda da casa.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!