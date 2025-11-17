Signorini prepara il nuovo Grande Fratello Vip, svelati i cinque primi candidati

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Alfonso Signorini

Nonostante gli ascolti poco esaltanti delle ultime stagioni, Mediaset non vuole proprio fare a meno del Grande Fratello. Nip ma anche Vip: dopo l’edizione in corso di Simona Ventura dovrebbe andare in onda nel 2026 quella con Alfonso Signorini. Quest’ultimo dovrebbe ricoprire ancora una volta il duplice ruolo di conduttore e autore e avrebbe avuto da Pier Silvio Berlusconi una richiesta ben precisa: solo grandi nomi, quelli in grado di creare un interesse nel pubblico. E nella fase dei casting sarebbe coinvolta pure Maria De Filippi.

Grande Fratello Vip si farà, spuntano i nomi dei concorrenti

Stando alle ultime indiscrezioni, il Grande Fratello Vip tornerà presto su Canale 5. L’edizione nip di Simona Ventura chiuderà i battenti a metà dicembre, aprendo così le porte al ritorno dei Vipponi di Alfonso Signorini.

La data di partenza è ancora top secret: si ipotizza un inizio a gennaio, il lunedì sera, oppure uno slittamento in primavera, prima dell’Isola dei Famosi, o addirittura a settembre 2026.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe espressamente richiesto grandi nomi. Per questo nei casting sarebbe stata coinvolta Maria De Filippi che con la sua casa di produzione, la Fascino, realizza sempre produzioni di successo tra cui Temptation Island. Uno dei pochi reality show a funzionare ancora in Italia, dove la tv di oggi è decisamente cambiata rispetto a qualche anno fa.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, tra i primi contattati per il GF Vip ci sarebbero: l’ex portiere Walter Zenga, l’ex nuotatrice Federica Pellegrini, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi e la soubrette venezuelana Aida Yespica.

Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip

Tutti nomi di un certo appeal e anche un gradito ritorno visto che la Yespica è già stata concorrente del programma nel 2017, in una delle edizioni più viste e seguite, vinta da Daniele Bossari e segnata dalla nascita della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano, tornerebbe invece a mettersi alla prova in un reality show dopo The Couple, che è stato chiuso la scorsa primavera per flop. La 24enne sogna da tempo di affermarsi nel mondo dello spettacolo ma non è ancora riuscita a fare il salto di qualità.

Mamma Loredana, invece, è stata invitata più volte entrare nella Casa più spiata d’Italia ma fino ad oggi ha sempre declinato l’invito. “Mi hanno proposto più di una volta di entrare nella casa. Chissà. – ha dichiarato in passato – Diciamo che mi piacerebbe e sarei tentata. Alfonso Signorini ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale”.

E ora Lory, complice anche l’esperienza di un anno fa della sorella Amanda Lecciso al GF, potrebbe cambiare idea per amore della figlia…

Di sicuro al Grande Fratello Vip non ci sarà Bianca Balti. Per Novella 2000 la top model era pronta a varcare la Porta Rossa ma la diretta interessata ha smentito tutto, assicurando di non avere alcuna intenzione di partecipare ad uno show del genere. “Ma chi mette in giro queste voci?”, ha dichiarato stizzita sui social.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!