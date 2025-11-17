Bianca Balti concorrente del GF Vip? Lei risponde e punzecchia Alfonso Signorini (per sbaglio)

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Bianca Balti al GF VIP? Risponde lei

Nel marasma che vortica intorno a una prossima edizione del Grande Fratello Vip iniziano a farsi più insistenti i rumors rispetto ai possibili concorrenti del reality che potrebbe partire nel 2026. E tra i nomi che sono stati ipotizzati c’è anche quello di Bianca Balti.

Una possibilità che la modella ha voluto subito smentire andando a toccare, erroneamente, proprio Alfonso Signorini.

Bianca Balti smentisce la partecipazione al “GF Vip”

Nonostante la prossima edizione del GF Vip sia ancora a lavori in corso, il programma condotto da Alfonso Signorini è già in grado di far parlare di sé. Le porte rosse della Casa più spiata d’Italia nel 2026 potrebbero infatti riaprirsi per accogliere una nuova schiera di vip e i rumors iniziano a farsi più fitti.

Tra i nomi ipotizzati è comparso quello di Bianca Balti, icona delle passerelle e negli ultimi anni voce potente nella lotta contro la malattia. Un profilo che, sulla carta, farebbe gola a un programma come il GF Vip, ma che la diretta interessata sembra non aver mai preso in considerazione.

A chiarire tutto ci ha pensato lei stessa attraverso le sue storie social. Tutto è nato da un articolo che la modella ha visto grazie alla madre e che dava per quasi certa la sua partecipazione. Una notizia che Balti ha smentito senza mezzi termini.

“Non andrò al Grande Fratello Vip. Mia mamma mi ha mandato questa notizia estrapolata da Chi in cui Signorini dice che Bianca Balti farà il Grande Fratello Vip. No, non farò il Grande Fratello Vip. Tra l’altro Signorini che partecipa direttamente e attivamente sia a Chi che al Grande Fratello Vip sa benissimo che non è vero. Mi fa piacere, grazie Signorini, vuol dire che probabilmente creo hype se bisogna creare questa falsa notizia perché di sicuro non ci sarò. Non mi è stato neanche chiesto tra l’altro, ma non chiedetemelo perché ho altro da fare. Grazie”.

La risposta di “Chi” a Bianca Balti

La replica di Chi e di Alfonso Signorini non si è fatta attendere. Sui canali social del magazine, infatti, è arrivata la precisazione: non sono stati loro a pubblicare l’articolo incriminato, bensì Novella 2000: “Ciao Bianca, ci farebbe super piacere vederti in tv. Ma non abbiamo mai detto che avresti fatto il GF Vip e quello non è un articolo uscito su Chi”.

“Il mistero si infittisce” – ha risposto Bianca Balti – “L’articolo (conferma mamma) era di Novella 2000, ma chi mette in giro i rumors?”.

E in effetti, le indiscrezioni sulla presunta partecipazione della modella arrivano proprio da Novella 2000, che nell’articolo aveva scritto: “Il Grande Fratello Vip ci sarà e forse ci sarà anche una top model che davvero abbaglierà tutti noi dal piccolo schermo. […] Insomma, si stanno facendo nomi importanti e uno di questi – e spero che sia vero perché sarebbe davvero significativo – è quello di Bianca Balti”.

“Non so se Bianca Balti accetterà l’invito, ma sarebbe un colpaccio e credo che Bianca, in qualche modo, tenga molto ad avere una presenza televisiva di questo tipo. Lei ci tiene a mostrare che le donne che stanno attraversando un periodo difficile – lei per fortuna lo ha superato – e che sono state o sono malate oncologiche, possono continuare a vivere, ad avere momenti di serenità e anche di felicità. E questo è un messaggio molto positivo. Proprio per questo motivo avrebbe voluto essere presente alla sfilata di Victoria’s Secret, la grande sfilata che c’è stata un paio di settimane fa a New York e che ha visto sfilare molte sue colleghe. Quindi speriamo di vederla nel programma di Alfonso Signorini: sarebbe perfetta per lo show, visto che è la ragazza italiana più famosa in questo momento, anzi negli ultimi anni”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!