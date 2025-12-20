Simona Ventura dopo il flop del Grande Fratello: “Uno dei programmi più impegnativi”

IPA Simona Ventura

Giovedì 18 dicembre si è conclusa la diciannovesima edizione del Grande Fratello, con la finale meno vista di sempre: un dato negativo che, purtroppo, non sorprende, nemmeno se a prendere le redini del programma è stata Simona Ventura, conduttrice tra le più amate. E, in effetti, Simona non c’entra proprio niente: il programma è ormai stato usurato dopo decenni di messa in onda, tra edizioni Vip, Nip e durata monstre. Niente Natale nella Casa del GF quest’anno: a vincere è stata Anita Mazzotta. “La prima che abbiamo provinato”, ha detto la Ventura.

Grande Fratello, le parole di Simona Ventura dopo la finale

Per Simona Ventura, l’esperienza al Grande Fratello rientra tra i programmi più impegnativi mai fatti: l’edizione Nip, partita a settembre, si è conclusa definitivamente a dicembre, ma non ha dato i risultati sperati. Né in termini di share, né in fatto di memorabilità per un programma che ha fatto la storia della televisione, volente o nolente. Molti invocano lo stop di qualche anno, ma potrebbe tornare il GF Vip a marzo, per la conduzione (sempre forse, in base agli sviluppi del Caso Signorini) di Alfonso.

Ai microfoni del TG5, Simona Ventura ha affidato il suo commento sull’edizione ormai conclusa: “Questa è stata una bella cavalcata, forse uno dei programmi più impegnativi che io abbia mai fatto. Il Grande Fratello è ancora un programma che entra nel cuore della gente. Questo percorso si è chiuso con la vittoria di Anita, lei è stata la prima che abbiamo provinato ed era sicuramente particolare, una ragazza con molti dolori e molto da raccontare”.

Il “flop” del Grande Fratello

Dopo la prima puntata, l’interesse iniziale si è esaurito in fretta, tanto da registrare un calo di share sin da subito, nelle puntate successive: segno dei tempi, di un momento storico in cui parte dei reality show hanno perso terreno. Le luci della Casa più spiata d’Italia si sono spente da pochi giorni, e la domanda rimane: siamo pronti per una nuova edizione del GF Vip? Dipende, ma quel che è certo è che gli spettatori hanno pian piano orientato le proprie preferenze altrove. I tempi cambiano, si rinnovano, e la televisione continua a raccontare uno spaccato d’Italia che non risulta più interessante come un tempo. O almeno non letto con questa chiave.

Dai concorrenti alla conduzione, fino al format stesso, il GF avrebbe bisogno di un lungo riposo: si è chiuso con il 14,3%, L’edizione del 2024, terminata il 31 marzo del 2025, invece, aveva fatto quasi il 24% di ascolti alla finale, con la vittoria di Jessica Morlacchi. Netta differenza tra le due edizioni: forse è quella Vip a interessare di più. A marzo dovrebbe tornare, visto che è stato annunciato da Pier Silvio Berlusconi. Ma – forse – potrebbe essere il caso di stoppare il programma per un po’ di tempo, offrire nuovi contenuti, sperimentare. Proprio la sperimentazione ha dato i suoi frutti positivi in estate, con La Ruota della Fortuna: è tempo di guardare avanti, e non di soffermarsi sul passato.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!